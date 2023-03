Borelj pred ministarski sastanak: Dogovor će biti deo pregovaračkog poglavlja

Grad domaćin dogovora Beograda i Prištine: Ohrid

20. 3. 2023. / 12.07

Implementacija evropskog puta za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije sada je obaveza Beograda i Prištine, i Evropska unija će je pažljivo pratiti, izjavio je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, uoči sastanka ministara spoljnih poslova država članica Unije u Briselu.

"Što se tiče Kosova i Srbije, održali smo dug razgovor koji je završen dogovorom koji će biti integralni deo evropskog puta za obe strane. Biće deo pregovaračkog poglavlja – poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, i biće uključen u dokument o normalizaciji i u zahteve prema Kosovu“, rekao je Borelj.

"Dakle, to je sada njihova obaveza i mi ćemo pažljivo pratiti implementaciju. Obe strane su se saglasile i obavezale da će to da urade i hajde sada da pažljivo posmatramo kako će se to odvijati“, dodao je.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti postigli su u subotu u Ohridu dogovor o aneksu sprovođenja sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa.

U svetu je ovaj dogovor pozdravljen, a u Srbiji mnoge opozicione stranke među kojima su sve desničarske, ga ne odobravaju.

Ambasador SAD na Kosovu Džefri Hovenijer ocenio je danas da je primena evropskog sporazuma ključna za otključavanje budućnosti Kosova

Američki državni sekretar Entoni Blinken je rekao da "Sjedinjene Države pozdravljaju dogovor koji su Kosovo i Srbija postigli o implementacij,“, kao i da će "ispunjavanje obaveza Kosova i Srbije iz Osnovnog sporazuma, u okviru trajne posvećenosti pomirenju, osigurati značajne šanse za građane obe zemlje i ubrzati njihov put ka članstvu u EU".

U Srbiji, dogovor u Ohridu juče je predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio kao veoma važnu vest što će Evropski sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova postati deo pregovaračkog okvira.

"Nemoguće je biti proevropski političar, zalagati se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, a biti protiv ovog sporazuma. Pitanje za nas je da li prihvatamo da budemo deo političkog prostora koji kreiraju Evropska unija i SAD ili ne", rekao je Grbović na TV N1.

Dogovor je danas pozdravio i Forum za bezbednost i demokratiju (FBD), bez obzira što ništa nije potpisano, kao važan nastavak koračanja ka trajnom rešavanju otvorenih bilateralnih pitanja i prevazilaženja najveće prepreke na putu evroatlantskih integracija Srbije.

U saopštenju FBD je ocenio da kritike iz Beograda, osim što pokazuju duboko neshvatanje njegove suštine, odražavaju i odsustvo kapaciteta samih kritičara, kao i njihovu nedoraslost sadašnjoj političkoj situaciji, ali i izazivaju ozbiljnu sumnju u njihovu volju za bilo kakvu spoljnu politiku koja Srbiju ne gura u "političku izolaciju i čeljusti ‘bratske’ Putinove Rusije".

