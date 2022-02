Bojana Novaković: Mi imamo moć, imamo činjenice na našoj strani

Ja se vas ne bojim: Bojana Novaković na protestu u Beogradu

Foto: Marija Janković

25. 2. 2022. / 2.08

Bojana Novaković, glumica sa adresom u Australiji i u Njujorku, poslednjih godina dolazila je u Srbiju zbog snimanja filmova Šišanje, Optimist i Zabranjena tetka. Sada je, međutim, koordinatorka kampanje "Marš sa Drine“ i neizostavni deo građanskih ekoloških protesta.

Za nju je to, kaže, bilo prirodno, zato što od 13. godine organizuje proteste ili se bavi njima. "U našoj kući se nikada nije pominjao novac, tako da me neoliberalni model profita nikada ni na koji način nije inspirisao.“

Videla ju je, kaže Kristina Urošević iz pokreta "Kreni-Promeni“ na protestu u Njujorku i zamolila da njihovu peticiju protiv policijske brutalnosti na protestima u Beogradu jula 2020, preda Ujedinjenim Nacijama.

"Stupila sam u kontakt sa dijasporom koja je bila uključena u ovaj problem širom sveta, formirali smo mrežu Kolektivna akcija Srbija (KAS), pa je i tema Rio Tinta došla u fokus. Dijaspori dugujemo mnogo i želim da istaknem koliko se srpski identitet razvija ne samo na našim obalama, već i u inostranstvu. Ja sam zatim koordinirala i grupu lokalnih udruženja, i tako je nastao Marš sa Drine. Ovo je velika zajednica.“

Kaže da joj je reakcija njujorške dijaspore povodom policijske brutalnosti na protestu 2020. u Beogradu "promenila lični odnos prema Srbiji. Udubila sam se onda u temu ekstrakcije, propagandu zelene tranzicije i njene posledice na lokalno udruženje, upoznala sam se sa meštanima iz Ne Damo Jadar, i – the rest is history.”

Bojana Novaković kaže da pre toga, nije ni čula za Loznicu. Ovo ističe "zato sto je važno da nikome ne bude prepreka to što ne zna dovoljno o nekoj temi. Ako ja mogu da naučim o Loznici, i o tome šta je prostorni plan posebne namene, šta je deponija i šta znaći prerada rude, mogu svi.“

Kad je pitaju o rezultatima protesta, uvek kaže da je optimista. Na kojim realnim osnovama počiva takvo očekivanje?

"Prvo, mi imamo moć. Moć je sloboda. Moć su činjenice. One su na našoj strani. Moć nije ono što policajci nose na pojasu. Niti je moć profit. Moć nije da kao Vučić manipulišeš obećanjima i lažima. To je iluzija. Mi ne želimo novac i profit. To je naša moć. Želimo da zaštitimo Drinu, da zaštitimo proizvodnju hrane, da sačuvamo biodiverzitet. A ljudi koji bi trebalo da rade za državu, fokusirani su na profit i dominaciju. Dominacija nije moć. Dominantno je funkcija kapitalizma i okupacije.“

Kaže da im je reklama Rio Tinta "dala na znanje da su se toliko uplašili našeg pokreta da troše enormne količine para na marketing. Kad je Kreni Promeni napravio reklamu, RTS nije hteo da je emituje. To znači da je opasna za biznis. Ponovo uspeh. Onda je ta reklama dobila više pregleda preko društvenih mreža nego što bi ikada dobila preko RTS-a.“

Pre deset dana, dok je ona kampovala sa meštanima Gornjih Nedeljica ispred zgrade Predsedništva Srbije protestujući protiv eksploatacije litijuma i bora, njen kolega Džoni Dep primao je zlatnu medalju od predsednika Aleksandra Vučića.

" Amerikanac koji je tukao svoju ženu, dobio je orden Srbije dok su Srbi koji brane svoju zemlju – legitimisani. Ako to nije metafora stanja ove zemlje, i dokaz psihopatije ove Vlade, ne znam šta jeste”, kaže Bojana Novaković o tom događaju.

Mediji obavezno ističu da je glumila sa poznatim holivudskim glumcima. Kako oni komentarišu njen aktivizam u Srbiji? "Mislim da je vreme da prestanemo da dajemo snagu mom radu zbog činjenice da vozim motocikle sa Kianom Rivsom ili zato što sam nekada glumila ćerku Mela Gibsona. Radila bih ono što radim i da njih ne poznajem. I ma koliko ih volim, njihovo mišljenje nikada ne bi promenilo ovo što radim.“

Ali, kaže, želi da priča o drugim ljudima.

"O Stivenu Donzigeru, koji je jedan od najboljih advokata za zaštitu životne sredine na svetu i koji podržava naš pokret i priča o nama po Americi. O Jovani Amidžić koja studira političke nauke i koja svaki slobodan trenutak ulaže u ovaj pokret. O Ljilji, Zlatku, Marijani koji dok žive na ugroženim područjima nađu snage da budu duhoviti. O Isidori koja nam radi dizajn, i Ivanu koji je kažnjen zbog postavljanja grafita Marša sa Drine u Požegi, i još jednom Ivanu koji u slobodno vreme snima sve naše proteste i montira spotove.“

"Zahvaljujem Rio Tintu što mi je omogućio da ih upoznam. Zahvaljujući saradnji sa Kianom i Melom, imam nešto malo pažnje. Sada je moj red da skrenem pažnju na ljude sa kojima sarađujem.“

Sonja Ćirić

