Bojan Pajtić: U izbornoj noći biće protesta

Režim će krasti na izborima: Bojan Pajtić

Foto: Marija Janković

30. 1. 2022. / 14.21

Mislim da će 3. aprila opozicija morati da bude spremna da brani rezultat na izborima, jer nema nikakve dileme da će režim krasti, nezavisno od toga da li će pobediti ili izgubiti, izjavio je u intervjuu FoNetu profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić

"To uvek rade, jednostavno to je nešto što je u njihovom habitusu, u njihovoj prirodi. Uhvatili smo ih 2016, 2017, na svim izborima da su krali“, ocenio je on i konstatovao da je na nedavnom referendumu to bilo "prestrašno“.

Čak i u varijanti u kojoj je jasno da opozicija nije pobedila na izborima, ona mora braniti rezultat, jer će na kraju dana taj rezutat tokm brojanju postati mnogo lošiji nego onaj koji je bio u osam uveče kada je poslednji građanin stavio glasački listić u kutiju, ukazao je Pajtić. Predvideo je da će na dan izbora već u devet ili deset uveče "biti narod na ulicama“.

"Mislim da će te noći biti protesti, ne želim ih, ne zazivam ih, voleo bih da je režim pošten, voleo bih da ne kradu izbore, voleo bih da postoji ravnopravna medijska zastupljenost i voleo bih da se ne kupuju glasovi“, naglasio je Pajtić.

Prema njegovom viđenju, ovi izbori će biti prekretnica u odnosu na nekoliko prethodnih, jer sada prvi put posle skoro 10 godina postoji šansa da se "izmakne jedna značajna poluga Srpskoj naprednoj stranci (SNS), a to je pre svega grad Beograd“. Upitan na čemu zasniva optimizam da će opozicija pobediti u Beogradu, on je podsetio da glavni grad, po prirodi stvari, više inklinira opoziciji nego velika većina sredina u Srbiji. Beograd je grad u kojem svi sve znaju i tu medijska blokada ne pomaže mnogo. Zato sve okolnosti upućuju na to da opozicija ima ozbiljnu šansu u Beogradu.

Da li će je iskoristiti, to zavisi od opozicije koja mora da demosntrira jedinstvo, rekao je Pajtić. Prema njegovom tumačenju, gubitak glavnog grada kod svih autokratskih režima zakonomerno dovodi do pada tog režima i otuda strah vlasti, koji je posledica i toga što i Vučić i njegovo okruženje znaju šta su sve radili i kakve su sve tragove ostavili za sobom.

Pajtić smatra da je ovo prvi put posle mnogo godina da SNS ne može sa sigurnošću da računa da će pobeđivati u svakoj mesnoj zajednici, "kao što je to bio slučaj godinama unazad, jer su koristili kombinaciju nasilja, medijskog monopola i kupovine glasova“.

Pajtić nije siguran da će SNS izgubiti predsedničke i parlamentarne izbore i takva očekivanja naziva optimističkim, ali misi da bi bilo važno da dođe do drugog kruga predsedničkih izbora, za šta je potrebno i što više kandidata na desnom delu političke scene.

"Biti opozicija danas u Srbiji nije lako, ti ljudi stavljaju glavu tamo gde mnogi ne bi ni nokat stavili, i zato nije fer odmagati opoziciji u vreme predizborne kampanje“, precizirao je Pajtić. S druge strane, on ponavlja da nije odgovorno ni da opozicija uđe u bilo kakvu vrstu međusobnog verbalnog ili drugog klinča u toku predizborne kampanje. "Mora da se čuva, pre svega, od same sebe, a od ovih ćemo je mi čuvati“, naglasio je Pajtić.

FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com