Bogdan Diklić: Govoriću s novinarima na Festivalu Palić

Bogdan Diklić, ovogodišnji dobitnik nagrade "Lifka"

Foto: Milovan Milenković

5. 7. 2023. / 20.18

Bogdan Diklić, Andreas Drezen i Nikola Ristanovski dobitnici su nagrade "Aleksandar Lifka“, ovogodišnjeg, tridesetog Festivala evropskog filma Palić.

"Aleksandar Lifka“ je priznanje za izuzetan doprinos evropskojkinematografiji.

"Kad pogledate više od 45 dosadašnjih dobitnika ’Lifke’ shvatite da je to najbolje lice jednog festivala. Od Milene Dravić, i Bate Živojinovića, preko Ljubiše Samardžića Smokija i Duška Kovačevića, do Kena Louča, Kena Rasela, Nikite Mihakova, Mišela Azanavisijusa vidite da to jeste temelj kinematografije u Evropi“, rekao je danas Radoslav Zelenović. osnivač i direktor "Palića“.

Bogdan Diklić nije hteo da za portal "Vremena“ komentariše ovu svoju najnoviju nagradu objasnivši da on ne govori za medije, i da će se sa novinarima sresti na Paliću, jedan sat, kad bude primio nagradu. Nezvanično, rekao je da ga nagrada raduje, pre svega zato što nosi ime Aleksandar Lifka, kao i da poštuje imena koja su je dobila pre njega.

Bogdan Diklić je ovu nagradu dobio u kategoriji domaćih stvaralaca, reditelj Andreas Drezen u kategoriji inostranih autora, dok glumac Nikola Ristanovski iz Severne Makedonije dobitnik Regionalne "Lifke“.

Kako podsećaju organizatori "Palića“, Bogdan Diklić je ostvario više od 150 uloga na filmu i televiziji, kao i da se proslavio rolama u nizu jugoslovenskih filmova, ali i zemalja koje su nastale nakon raspada SFRJ. Pominju da je na filmu debitovao 1976. godine u filmovima "Devojački most“ i "Vojnikova ljubav“ i nabrajaju role u "Mirisu poljskog cveća“ Srđana Karanovića i "Nacionalnoj klasi“, kao i da je igrao u gotovo svim filmovima Gorana Markovića, među kojima su i "Majstori, majstori“ i "Variola vera“.

Ovogodišnji Festival evropskog filma održaće se od 15.do 21. jula na Paliću i u Subotici.

Najavljeno je više od 150 filmova velikana kakvi su Ken Louč, Vim Venders, Margareta fon Trota ili Kristijan Pecold, ali i ostvarenja novih nada domaće i evropske kinematografije. Kao posebni uspeh, organizatori ističu učešće filma koji je otvorilo Kanski festival "Madam Dubari“.

S.Ć./Nova.rs