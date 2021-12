Blokada Srbije: Upozorenje ekololoških aktivista

Vesti

Blokada saobraćaja u Beogradu: Mostarska petlja

Fotografije: Marija Janković

Most Gazela, ulica Kneza Miloša, Sajam, Pančevački most, most Duga u Novom Sadu, saobraćajnice u Bačkoj Palanci, Šapcu, Valjevu, Gornjem Milanovcu, Preljini, Kragujevcu, Kruševcu, Ibarska magistrala… bili su blokirani u subotu od 14 do 15 časova. Na jednočasovnu “blokadu upozorenja” pozvala je nekolicina ekoloških organizacija, među kojima Ekološki ustanak, Lokalni front i Kreni promeni, iz protesta prema nedavno usvojenom Zakonu o ekproprijaciji i Zakonu o referendum. Na više saobraćajnica u Srbiji stvorile su se velike kolone.

Ovo se dogodilo: Aktivisti širom Srbije su delovali organizovano. Policija je reagovala uzdržano. Videlo se da vlast izbegava sukob. Došlo je do pojedinačnog koškanja, naročito ispred mosta Duga u Novom Sadu. Nekolicina aktivista je tamo privedena. Nosađani su pokazali spremnost da fizički spreče policiju da razbije blokadu.

Blokada u Prijeljini zaustavili je članove Srpske napredne stranke koji su autobusima organizovano krenuli na Izbornu skupštinu SNS-a u Beogradu.

U Beogradu je više stotina ljudi blokiralo prilaz Gazeli blizu Sava centra. Slično je bilo na Mostarskoj petlji. U Savskoj ulici je došlo koškanja između demonstranata i policije. Stvorile su se velike gužve.

Ekološki aktivista Aleksandar Jovanović Ćuta pozvao je oko 14.30 sve demonstrante da se okoupe ispred Narodne skupštine i “vide šta će dalje”.

Mi to ovako ocenjujemo: Vlast nije htela da provocira sukobe. Ni ekološki aktivisti nisu ovom prilikom hteli da zaoštravaju situaciju. To bi se svakako promenilo da je blokada duže trajala. Policija i žandarmerija bili su spremni da intervenišu ukoliko bi bio ugrožen nesmetan dolazak članova Srpske napredne stranke na Izbornu skupštinu u Areni zakazanu za 18 časova.

Zašto je to važno: Vlast SNS-a pod vođstvom Aleksandra Vučića bila je suočena sa organizovanim otporom širom Srbije. SNS se sada našla pod pritiskom da povuče sporne, tek izglasane, zakone o eksproprijaciji i referendumu. Uzdrmano je osećanje struktura vlasti da baš sve u društvu prolazi bez otpora. Vlast SNS-a se zasniva na nepopustljivosti.

Sa jedne strane, povlačenje zakona bi moglo da se protumači kao znak slabosti Aleksandra Vučića, sa druge je vlast do sada pokušavala da izbegne primenu sile protiv bilo kakvih demnstranata, sa jednim izuzetkom leta nakon potpunog lokdauna zbog pandemije. Veliko je pitanje šta će se dogoditi ako ekološki aktvisti za nedelju dana budu ponovo pozvali na blokadu.

Autoritarnu vlast ništa ne ugrožava više kao organizovan građanski otpor. Ekološki aktivisti su pokazali da mogu da organizuju blokade u čitavoj zemlji i mobilišu dovoljan broj ljudi da izađu na proteste. Može se pretpostaviti da bi na ulice širom Srbije izašlo još više ljudi da je policija primenila silu.

Dva dana ranije jedan deo opozicionih partija je potpisao koalicioni predizborni sporazum. Do sada stihijski otpor prema vlasti dobija prepoznatljive konture.

A.I/S.P./N1/Nova S/RTS