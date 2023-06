Bitlsi: Stiže poslednja pesma, korišćena veštačka inteligencija

Foto: Pixabay/Светлана Химочка

Ove godine biće objavljeno nova i u isto vreme poslednja pesma Bitlsa, a Pol Makartni je izjavio da je koristio veštačku inteligenciju kao pomoć u stvaranju onoga što je nazvao "konačnim zapisom Bitlsa”.

Makartni je u emisiji Today na BBC Radio 4, rekao da je tehnologija korišćena da se "izvuče" glas Džona Lenona iz starog demo snimak kako bi mogao da dovrši pesmu.

"Upravo smo završili i pesma će biti objavljena ove godine“, rekao je Makartni. Za sada nije poznato o kojoj pesmi se radi, ali je verovatno da će to biti Lenonova kompozicija iz 1978. pod nazivom "Now and Then".

Već je bila razmatrana kao moguća "pesma ponovnog okupljanja“ za Bitlse 1995. godine, dok su sastavljali svoju Antologiju.

Kako piše BBC, Makartni je godinu dana ranije od Lenonove udovice, Joko Ono dobio nekoliko pesama na kaseti sa oznakom "Za Pola“ koju je Lenon snimio neposredno pre svoje smrti 1980.

Bitlsi su ponovo okupili 1995. godine i snimili Lenonove pesme “Free As A Bird” i “Real Love”, što su bili prvi novi snimci grupe posle 25 godina. Tada su pokušali da snime i pesmou “Now and Then”, ali su odustali.

Nova tehnologija sada je to omogućila, a kako se navodi, ideja je došla iz dokumentarca o Bitlsima “Get Back” u kojem je autor filam Piter Džekson koristio veštačku inteligenciju.

"Džekson je uspeo da izvuče Džonov glas iz snimka sa kasete“, naveo je Makartni.

Proteklih godina je Pol Makartni više puta je govorio o velikoj želji da završi pomenutu pesmu.

