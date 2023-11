Bitlsi ponovo prvi na top-listi, oborili još jedan rekord

Foto: printscren

11. 11. 2023. / 9.56

Poslednji singl Bitlsa koji je privukao toliko pažnje zbog načina kako je nastao, ujedno je postao i najprodavaniji singl godine i pesma Bitlsa sa najviše striminga za nedelju dana.

Podvigom koji su ovog novembra ostvarili singlom Now and Then, Bitlsi mogu da se pohvale najdužim periodom između prvog i poslednjeg singla koji se našao na prvom mestu top-liste – a njihov prvi je bio From Me to You u maju 1963. (pre 60 godina i šest meseci).

Do sada je ovaj rekord držao Elvis Prisli sa 47 godina i šest meseci između hita iz 1957. All Shook Up i reizdanja pesme It’s Now or Never koja je objavljena 2005.

Bitlsi su poslednji put bili na vrhu top-lista sa hitom The Ballad of John and Yoko 1969. godine, a ujedno su i najstariji bend koji se našao na prvom mestu, budući da preostala dva živa člana, Pol Makartni ima 82 godine, a Ringo Star 83 godine.

Bitlsi su britanski bend sa najviše singlova broj jedan u istoriji britanskih top-lista (21), a samo američki pevač Elvis Prisli ih ima više.

