Bitka za Beograd: Šestoro veličanstvenih

Predstoji teška borba za svaki glas: Nebojša Zelenović

Foto: Miloš Milivojević/Tanjug

5. 4. 2022. / 21.57

Pravni timovi opozicije imaju dokaze o neregularnostima i izbornim prevarama, izjavio je nosilac parlamentarne liste zeleno-leve koalicije Moramo Nebojša Zelenović posle današnjeg sastanka predstavnika svih opozicionih lista koje su na izborima u Beogradu prešle cenzus ili i dalje imaju šanse da ga pređu. "Sada moramo sa još većom odlučnošću da branimo i sačuvamo svaki glas dobijen na izborima u Beogradu i čitavoj Srbiji“, navodi se u pisanoj izjavi Zelenovića.

I dalje: predstoji "duga i teška borba za svaki glas“ i "zato ćemo ponovo pobediti na svakom biračkom mestu gde su pokušali da ukradu glasove“.

A poslovično borbeni prvi na listi koalicije Moramo za parlamentarne izbore Aleksandar Jovanović Ćuta je rekao u emisiji "Iza vesti“ na N1 da su se dogovorili da "lider SNS-a Aleksandar Vučić neće više vladati ovim gradom", to jest Beogradom. Dodao je da svi zajedno "dejstvuju“ da prikupe sve počinjene nepravilnosti na izbornim mestima i dostave ih GIK-u i RIK-u ne bi li se ponovili izbori na spornim izbornim mestima. Upitan da li će, ako na ponovljenim izborima opozicija osvoji većinu, zajednički formirati vlast, on je rekao da to još ne zna, ali da će "svi morati da dokažu i pokažu jesu li opozicija ili nisu, pre nego što će zajednički formirati vlast u Beogradu".

Predsednički kandidat ispred koalicije NADA i lider DSS-a Miloš Jovanović rekao je, gostujući u Danu uživo na N1, da je pogrešno danas prenet sa gostovanja na jednoj drugoj televiziji gde je rekao da bi "bio sa SNS kada se oni ne bi ponašali kako se ponašaju", a ne da će da bude sa ovakvim naprednjacima. Na pitanje da li će, ukoliko dobije ponudu SNS, za vlast u parlamentu i u Vladi, to prihvatiti, odgovorio je: "Ne, ne vidim kako je to moguće".

"Ako ima šanse, mi smo svakako tu, ja bih menjao vlast u Beogradu“, rekao je upitan o beogradskim izborima, navodeći da sa SNS u gradu neće sarađivati. Rekao je i da moli Boga da se ponove izbori na nekim izbornim mestima u Beogradu.

I drugi opozicioni lideri su izrazili spremnost da se bore do poslednjeg glasa.

Sigurno je i da ni beogradska, ni republička naprednjačka vlast neće sedeti skrštenih ruku. Za očekivati je da pokušaju da spreče da dođe do ponavljanja glasanja u obimu koje bi, makar i teoretski, opoziciji pružilo šansu da osvoji većinu u Gradskoj skupštini.

M.N./FoNet/N1

