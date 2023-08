Biblioteka u Kotežu ponovo na udaru vandala

Fotografije: FoNet/Marko Dragoslavić

15. 8. 2023. / 19.26

Nepoznate osobe ponovo su provalile u ogranak Biblioteke "Milutin Bojić" u beogradskom naselju Kotež.

Kako je za portal "Vremena" rekao direktor Biblioteke "Milutin Bojić" Jovica Krtinić ovo nije prvi put da vandali provale u ovu biblioteku.

"Oni ništa ne ukradu. To je jedna banda koja iz obesti sve ovo radi. Oborili su police, knjige su pobacena na pod, razbijena su stakla. Kako su nam rekli ljudi iz centra Koteža, to je grupa maloletnih delinkvenata koji gotovo svako veče prave neke probleme. Sad smo mi bilo na meti, pre nas vlasnici nekih malih prodavnica. Terorišu ljude i za sada ne snosne nikakve posledice za to", kaže Krtinić.

Pretpostaljva se da se nekoliko osoba popelo na krov zgrade, razbilo prozore biblioteke i potom ušli u nju.

Prethodni put biblioteka je obijana pre dvadesetak dana, kada su nepoznate osobe isto preko krova ušle u objekat. Krtinić kaže i da su na jednom prozoru primetili rupu koja liči kao da je od metka.

On je dodao da je slučaj primetio bibliotekar koji je došao sa godišnjeg odmora i da je policija obavila uviđaj i uzela otiske.

"Policija je bila ovde i pre dvadesetak dana. Da li nešto preduzimaju, to je već pitanje za njih. Nadam se da će i oni nešto da učine jer ovo je teror. Ponašaju se kao neki ulični besni psi", navodi Krtinić i dodaje da će sada morati da stave kamere i žičane rešetkE i da se nekako zaštite.

B.G./FoNet

