Bez iznenađenja: Rasim Ljajić na izbore sa SNS, Palma sa SPS

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

29. 10. 2023. / 8.28

Socijaldemokratska partija (SDP) Srbije saopštila je da će na predstojećim izborima nastupiti u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, u okviru liste "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane".

Iz ove stranke, čije je predsednik Rasim Ljajić, naveli su da je to nastavak saradnje iz prethodnog perioda, koji je rezultirao značajnim uspesima koalicije, posebno u oblastima razvoja infrastrukture, privlačenja stranih investicija, poboljšanja životnog standarda i socijalne sigurnosti građana.

"Tokom predizborne kampanje govoriće se i o budućim projektima i planovima koje će lista ostvariti ukoliko joj građani daju poverenje. SDP Srbije će svojim aktivnostima dati značajan doprinos rezultatu naše koalicije, a kampanju ćemo bazirati na obilasku i najudaljenijih naselja i sela širom Srbije, razgovarajući sa građanima o njihovim problemima, potrebama i očekivanjima", naveli su u saopštenju iz SDPS-a.

Jedinstvena Srbija nastupiće na predstojećim parlamentarnim izborima u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS), najavio je predsednik JS Dragan Marković Palma.

On je u Jagodini, na skupu omladine gradskog odbora JS, ocenio je da je koalicija te stranke i SPS "politički fenomen kao najdugovečnija koalicija u istoriji parlamentarizma u Srbiji".

"To je naša bratska partija čiji je predsednik Ivica Dačić, koji je mnogo toga uradio za Srbiju. Zajedno smo 16 godina a da se nismo posvađali ni oko čega. To znači da nismo sujetni, da poštujemo dogovor i da sve što radimo ne radimo zbog funkcija niti zbog kvota, ko će koliko i kojih mesta dobiti na listi, već zbog boljeg sutra građana Srbije", naveo je on.

Marković je pozvao lokalne odbore Jedinstvene Srbije da na lokalne i pokrajinske izbore takođe izađu u koaliciji s SPS.

"Ono što je moj poziv, poziv rukovodstva Jedinstvene Srbije, a znam da je to i poziv predsednika SPS Ivice Dačića, da svuda na izbore izađemo zajedno, osim u slučaju gde opštinski ili gradski odbori naših stranaka smatraju da bi mogli više glasova da dobiju na odvojenim listama. Ja mislim da svuda treba da izađemo zajedno kao i na parlamentarnim izborima", naveo je Marković.

B.G./021.rs