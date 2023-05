Beograd: Poslanice opozicije u zgradi REM-a, traže se ostavke

Predstavnice opozicije zatražile su od članova REM-a da zbog promocije nasilja na televizijama podnesu ostavke

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

10. 5. 2023. / 11.42

Poslanice opozicionih stranka koje su organizovale protest "Srbija protiv nasilja" ušle se danas u zgradu gde se nalazi sedište Regulatornog tela za elektronske medije (REM), na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, kako bi članovima Saveta REM ponudili da potpišu ostavke.

Ostavke članova Saveta REM traže se zbog generisanja i promocije nasilja na televizijama koje imaju nacionalnu pokrivenost, a čiji rad kontroliše REM.

Poslanik Zeleno-levog kluba Radomir Lazović najavio je da će sutra uoči sednice Vlade poslanici opozicije ponuditi pisane ostavke i za ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina.

Lazović je rekao da je smena članova Saveta REM jedan od zahteva građana sa protesta u ponedeljak i ponovio da ako i ostali zahtevi ne budu ispunjeni do petka, da će opozicija 12. maja održati protest u 18 časova.

On je pozvao građane da dođu na toj protest, ali i da pozovu sve one do kojih ne mogu da dođu zbog zatvorenosti medija, da se priključe, jer je tragedija koja se dogodila u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca nezapamćena.

I.Đ./FoNet