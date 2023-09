Beograd, grad neprohodnih ulica

Zemun ovih dana

Foto: FoNet

10. 9. 2023. / 12.05

"Kada bude završena, Glavna ulica zaista će biti simbol samog jezgra Zemuna“, rekao je Aleksandar Šapić gradonačelnik Beograda obilazeći radove na rekonstrukciji Glavne ulice u Zemunu.

Po njegovoj najavi, to "kada“, je do februara iduće godine. Gradilište je otvoreno ovog aprila, i sad je završena polovina predviđenih radova. Šapić je rekao da je to po planu, a plan je 300 radnih dana.

Objasnio je da se neće ponavljati greške iz perioda kada on nije vodio Grad, tako da se sada, pored radova na površini, radi i na instalacijama ispod zemlje – na kanalizaciji i elektromreži. Dodao je da su uvedeni novi standardi prilikom radova – povezane su gradske i državne službe da ne bi bilo razmimoilaženja pri radovima.

Raskopana Glavna ulica u Zemunu je, moglo bi se reći, paradigma onoga što se ove godine dešava u Beogradu: nema opštine bez raskopanih ulica. Na zvaničnom sajtu Grada Beograda piše da će većina njih biti prohodna i za pešake i za saobraćaj do kraja godine.

Na teritoriji Starog grada na primer, najavljeno je da će rekonstrukcija Kosovske ulice biti gotova 23. septembra, a Gospodar Jevremove 30. decembra. Na Voždovcu ulica Maksima Gorkog biće završena do 17. septembra i Grčića Milenka do 15. septembra. Na Zvezdari, radovi na ulicama Gospodara Vučića i Olge Jovanović trajaće do 18. septembra, a Kulina Bana radiće se do 23. septembra. Na Savskom vencu će Prizrenska ulice postati prohodna do 15. septembra a Savska do 29. septembra.

Pojedine prepravke podrazumevaju zauzeće trotoara, parkinga, i privremenu promenu linija gradskog prevoza, što ne ometa saobraćaj, ali, zato što su brojne, doprinose gužvi i nervozi u gradu.

Koliko ih je, možda će biti jasnije ako se kaže da su na sajtu Grada Beograda popisane na 58 strana.