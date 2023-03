Azem Vlasi: Evropski plan za Kosovo najbolji sporazum ikada

Foto: Tanjug

Evropski plan za kosovsko pitanje , objavljen u ponedeljak uveče na zvaničnom sajtu Evropske unije, najbolji je sporazum između Kosova i Srbije ikada, izjavio je prištinski advokat i nekadašnji komunistički funkcioner u SFRJ Azem Vlasi i ocenio da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić tim sporazumom prihvatio da radi se o normalizaciji odnosa između "dve države“.

"Otkad je dijalog počeo, dogovor od ponedeljka koji je naslovljen kao sporazum Kosova i Srbije, je najbolji. I po formi i po tome što su se suštinski dogovorili da ga prihvate kao osnovu za dalje razgovore, što se smatra međudržavnim sporazumom“, rekao je Vlasi, a prenosi portal Kosovo onlajn.

Nije to, kaže, sporazum između Srbije i "Kosova i Metohije, južne pokrajine, lažne države“, kako se to predstavja u Beogradu, već "između Kosova i Srbije". A to je praktično okvir u kojem će se nastaviti razgovori o konkretnim pitanjima do postizanja onoga što se naziva "pravno obavezujućim, sveobuhvatnim sporazumom za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije“.

Aleksandar Vučić je, podvlači Vlasi, ovim sporazumom prihvatio da se radi se o "normalizaciji odnosa između dve države“, a pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum u svakom slučaju, u krajnjoj liniji, "mora značiti međusobno priznanje između dve države“.

Kada će se to desiti, ne zna, ali u svakom slučaju u nastavku razgovora treba dodati i "zahtev da Srbija izbaci Kosovo iz svog Ustava, jer je uzajamno priznanje je bilateralni akt između dve države koji nije zaštićen međunarodnim pravom, "ali nema smisla međusobno priznanje ili dogovor dve države, ako će Kosovo nastaviti da se pojavljuje u Ustavu Srbije.

