„Ana iz Jarkova“: Nisam kriva

Ko će biti žrtveno jagnje: Ana Brnabić

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug

9. 4. 2022. / 18.50

Srpska napredna stranka je i na republičkim i na beogradskim izborima 3. aprila pretrpela opipljive gubitke. U Narodnoj skupštini ovog puta je primorana da traži koalicionog partnera koji će imati mnogo veću cenu nego do sada, a u Beogradu se i dalje lome koplja oko tesne većine, na koliko biračkih mesta bi moralo da se ponove glasovi i da li bi i kada trebalo ponoviti kompletne beogradske izbore.

Zbo loših rezultata na naprednjačku optuženičku klupu su prvi seli Aleksandar Šapić i Ana Brnabić. Dok Šapić ćuti, Brnabić je krenula u aktivnu samoodbranu.

Verovatno u dogovoru sa "šefom“, Brnabić je kampanju Socijalističke partije Srbije (SPS) na republičkim izborima nazvala nekom "vrstom izdaje tima", jer da se SPS "ponašala neodgovorno podržavajući Rusiju u ukrajinskoj krizi“, da su Dačićevi socijalsti "svesno uzimali glasove na neodgovornoj politici“ spremni da "žrtvuju mir zarad glasova“, a da su oni, ona i Vuči, "čuvali Srbiju od svih oluja“ i da je "beskrajno ponosna na to“.

A, kaže Brnabić, Vučić je, samo da je hteo, mogao da vodi politiku "da dobije koliko želite glasova“ da je igrao na kartu Rusije, ali da to ne bi bilo dobro za zemlju, pa da on to nije uradio, jer on uvek čini samo ono što je najbolje za Srbiju, proizilazi: nikako prvenstveno za sebe i partiju.

Što se Beograda tiče smatra da je SNS dobio više glasova od opozicije.

"Ti ljudi nikada neće dobiti ono što je na ovim izborima dobila SNS. Mi smo apsolutno pobednici izbora, ali jesmo se previše oslonili na lidera SNS Aleksandra Vučića i njegovu popularnost“, izjavila je Ana Brnabić.

Rekla je i da ne zna kada će biti formirana nova vlada, da se ne bavi tim stvarima, odnosno da se bavi kao član Predsedništva SNS-a, i da u stranci nije postojao predizborni dogovor o podeli funkcija, jer da "oni nisu oni koji dele funkcije pre nego što čuju šta narod kaže“, i skromno napomenula da je ne zanima da li će ona imati funkciju u budućoj vladi, jer kog pa političara zanima koju će funkciju imati.

Onda je usledilo još malo folklornog dodvoravanja Vučiću.

Za to vreme član SNS-a Bratislav Jugović je u jutarnjem programu "Probudi se" na TV Nova S rekao da Ivica Dačić treba da bude u igri za premijera, a da je za slabiji rezultat SNS-a na republičkom i beogradskom nivou odgovorna "Ana iz Jarkova". Jugović je aludirao na lapsus doskorašnje predsednice Vlade Ane Brnabić na predizbornom mitingu naprednjaka u Jakovu.

Jugović je dotle nipodoštavajuće ponavljao "Ana iz Jarkova“ dok ga voditeljka nije opomenula pa je nastavio sa "Ana Brnabić“

"Dok je Nebojša Stefanović bio na čelu gradskog odbora u Beogradu protiv sebe je imao Šapića, ne uz sebe. Imao je i Đilasa protiv sebe i daleko bolji rezultat. Nebojša Stefanović ume s ljudima, predivan čovek i predivna energija", rekao je Jugović.

Zakulisne radnje i poicioniranje za budućue funkcije unutar SNS-a tek su počele, a prati ga trvenje unutar opozicije koja tek što je malo digla glavu.

M.N./FoNet/N1

