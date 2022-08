Ana Brnabić: Ni reč protiv crkve

Sve u duhu praštanja: Ana Brnabić

Foto: Dragan Kujundžić/Tanjug

16. 8. 2022. / 11.38

Uz sve druge goruće teme o kojima nije rekla ništa što Aleksandar Vučić već nije rekao, sadašnja i možda buduća predsednica Vlade Ana Brnabić se u utorak na televiziji Pink osvrnula i na anatemisanje vladike Nikanora, proklinjanje Europrajda i njenog hrvatskog porekla.

Jeste da je pogođena tom izjavom, rekla je Brnabić, ali ni reč neće reći protiv Crkve, srpke pravoslavne, a ni SPC ni reč osude na račun Nikanora nije rekla.

"Nama je u ovom trenutku potrebna unutrašnja stabilnost i solidarnost, da svi stojimo jedan uz drugog“, i da sve razlike ostavimo po strani, rekla je Brnabić, što bi valjda trebalo da znači da niko ne bi trebalo da kritikuje ni Nikanora dok kune, ni Vučića dok brani Kosovo i uopšte Srbiju.

Konkretno: "Mi sada moramo da se borimo za Srbiju, ne treba nam da se svađamo. U ovom trenutku (moramo) da damo svu podršku predsedniku Srbije da se izbori (u Briselu) i obezbedi da imamo mir".

Ne razumeju ljudi, rekla je Brnabić, u koliko su tešku situaciju Srbiju doveli kosovski premijer Aljbin Kurti i neodgovornost Evropske unije, a "sve ostalo nije važno", a u "sve ostalo“ što nije važno zbog radi jedinstva sa Predsednikom spadaju, valjda, i ljudska i manjinska prava, pravo na seksualno opredeljenje, sloboda govora i medija, šovinizam, rasizam i što pravoslavni episkop kune, anatemiše i žali za tim što nema oružje, a vrh SPC ćuti.

"Što se mene tiče, Srpska pravoslavna crkva je jedan od osnovnih stubova društva i ovog naroda. Nikada ni jednu reč protiv SPC neću reći, a sada posebno", rekla je premijerka i ocenila, više puta, da je "najvažnije da se ne delimo", što će, prema njenim rečima, pokušavati iz inostranstva i to "bacajući koske" da se delimo, inostranstvo, ne Nikanor.

"Kada vam neko pomene dete, to je za svakoga kao užaren štap u oko, ili kada neko za moje roditelje, babe i dede kaže da su koljači srpskog naroda, i to me je užasno ljudski pogodilo, ali i to je nebitno u ovom trenutku“, rekla je Ana Brnabić, ne precizirajući u kom trenutku je šovinizam bitan.

Veče pre ujediniteljskog i praštajućeg nastupa Ane Brnabić poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije posetio je trening košarkaške reprezentacije Srbije, objavio je Košarkaški savez Srbije na Tviteru. Porfirije je poželeo nacionalnom timu mnogo sreće i uspeha u predstojećim izazovima.

M.N./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com