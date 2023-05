Američki senat: Da li ste čitali „Njujork tajms“ o Vučiću

Američki senat o Vučiću: Derek Šole i Gabrijel Eskobar tokom pretresa o Zapadnom Balkanu u Senatu

Foto: Web Screenchot

18. 5. 2023. / 22.18

U odboru za spoljnopolitičke odnose američkog Senata održan je pretres posvećen politici Bajdenove administracije prema Zapadnom Balkanu.

Predsedavao je Bob Menendez, demokratski senator, a na pretresu su svedočili Derek Šole, savetnik državnog sekretara i Gabrijel Eskobar zamenik pomoćnika državnog sekretara i specijalni izaslanik SAD za Balkan.

Kako prenosi "Voice of America“, na pitanje Menendeza savetniku državnog sekretara Šoleu o "veoma optužujućem" tekstu o sprskom predsedniku Vučiću u magazinu "Njujork tajms“, Šole je rekao da administracija veruje da je izveštavanje "Njujork tajmsa“ kredibilno, ali da ne može da govori o detaljima iz članka.

Menendez je, zatim, pitao da li se Srbija može smatrati kredibilnim partnerom imajući u vidu obelodanjene podatke, na šta je Šole odgovorio:

"To moramo da testiramo. Oči su nam otvorene, pozivamo predsednika Vučića i njegove kolege na odgovornost u pogledu korupcije i drugih aktivnosti."

Gabrijel Eskobar je zatim naveo da SAD radi sa evropskim partnerima i saveznicima da osigura da su vrata evroatlantskih ustanova otvorena, a da je put u EU i dalje siguran i realan.

"Istovremeno zemlje Zapadnog Balkana moraju da primene neophodne reforme da bi se kvalifikovale za to članstvo. Pomažemo im da izgrade kapacitete da se bore sa korupcijom i dezinfromacijama, koje čini region pogodnim za maligne uticaje i da rešavaju tenzije koje prete regionalnoj stabilnosti i integracijama. Najveća prepreka održavanju mira i prosperiteta na Zapadnom Balkanu su odnosi Srbije i Kosova", naveo je Eskobar.

On je ponovio da je postignut sporazum i da se očekuje primena.

"Sjedinjene Države će raditi sa Srbijom i Kosovom i sa evropskim partnerima da bi se ispunile sve obaveze iz postignutog sporazuma. Predugo, neuspeh da se postigne neki napredak, omogućava Rusiji da remeti strateški put Srbije prema evrointegracijama, koje srpski narod jako želi, a mi jako podržavamo. I Srbija i Kosovo moraju da normalizuju odnose i da tako omoguće put potencijal i napredak na putu ka EU", zaključio je Eskobar, a prenosi "Voice of America“

Podsetimo, "Njujork tajms“ je objavio početkom maja opširan tekst o Aleksandru Vučiću, od njegovih navijačkih početaka, preko preuzimanja vlasti u Srbiji, do navodnih veza sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, uz iznošenje niza detalja o zločinima za koje su članovi grupe optuženi.

Autor teksta Robert Vort navodi da je "Vučić ljutito osporavao bilo kakve veze sa ubicama. Ali čini se da je Belivukov slučaj shvatao lično, ponekad sugerišući da je reč o zaveri protiv njega“.

Navodi i da je vremenom Vučićev stil vladanja postajao sve više autokratski, kao i da je postajao sve otvoreniji u vezama sa autokratskim liderima Rusije, Mađarske i Kine. Pri tom, evropski lideri su nastavljali da budu srdačni prema njemu, ne pokazujući znakove da postoji opasnost za aplikaciju Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.

"Razlog za to nije tajna: status Kosova još nije rešen“, piše Vort. "Evropljani su polagali nade u Vučića da će nadgledati rešenje. ’On je vrlo moćan, neko ko može ispuniti stvari ako to želi”, rekao mi je jedan nemački diplomata“.

Autor teksta dalje navodi da su poruke koje predsednik Srbije šalje Evropljanima drugačije od onih koje on ili njegovi saradnici, poput Aleksandra Vulina, šalju konzervativnoj bazi i srpskim nacionalistima u drugim zemljama regiona – BiH, Kosovu i Crnoj Gori – dodajući da bi sve to moglo ponovo dovesti do nemira na Balkanu.

"Evropljani su toga veoma svesni, kao i Vladimir Putin, koji ima nove razloge da ih deli i odvlači im pažnju. Kremlj ima dugu istoriju podrške srpskim nacionalistima (…) i više motiva nego ikada – zahvaljujući ratu u Ukrajini – za izazivanje nevolja na Balkanu“, navodi se u tekstu, a prenosi "Voice of America“

S.Ć./VoA