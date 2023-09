Američka vojska izgubila avion

Olupina borbenog aviona F-35 vrednog oko 100 miliona dolara, koji je nestao u nedelju popodne, otkrivene su u zabačenom okrugu Vilijamsburg, saopštile su vlasti.

Pilot se katapultirao iz pilotske kabine i spustio padobranom u naselju Severni Čarlston.

Pre pronalska aviona, Pentagon je zatražio pomoć od ljudi da pomognu u potrazi za nestalim avionom.

Pronađeni ostaci potvrđeni su kao olupina nestalog aviona, rekao je vojni portparol za BBC.

Nestanak aviona izazvao podsmeh

Apel američke vojske izazvao je mnogo šala i kritika na društvenim mrežama.

Nensi Mejs, republikanska kongresmenka iz Južne Karoline, upitala je na društvenoj mreži Iks: "Kako, dođavola, možete da izgubite F-35?".

"Kako nema uređaja za praćenje, a mi tražimo od javnosti šta – da nađu mlaznjak i predaju ga?".

