Amber Alert: Kampanja za sistem za pronalaženje nestale dece u Srbiji

Foto: Amberalert.rs

12. 1. 2023. / 18.12

Šta je "Amber Alert“? Kako se objašnjava na zvaničnom sajtu za srpsku verziju projekta amberalert.rs , ova metoda predstavlja model širenja i objavljivanja informacija u javnosti u specifičnim slučajevima nestale dece. Objave putem različitih medija – televizijskih i radio emisija, Interneta, SMS poruka, ekrana na bankomatima, autoputevima itd. mogu da dopru do građana koji će zapamtiti lice deteta i potencijalno ga uočiti ili imati validne informacije koje policiji mogu da pomognu u potrazi.

Amber Alert sistem predstavlja mehanizam koji zvanično funkcioniše u SAD, Belgiji, Češkoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Malti, Irskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Italiji, Holandiji, Portugalu, Rumuniji, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu. Nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama 1996. godine. Naziv je dobio po Amber Hagerman, devetogodišnjoj devojčici iz Teksasa koja je oteta i ubijena.

Svake godine u Srbiji nestane oko 1300 dece (ovaj broj se odnosi na svaki zabeleženi nestanak dece, i onaj kada sama kratkoročno odu od kuće), a u Evropi oko 200.000. Prema rečima Roberta Hovera iz nacionalnog Centra za nestalu i zlostavljanu decu (National Center for Missing & Exploited Children), oko 95 odsto Amber alert slučajeva se reši u roku od 72 sata.

Amber Alert se pokreće kada se potraga vrši za maloletnom osobom, to jest osobom mlađom od 18 godina. Bitno je da postoji potvrda od strane policije da objava alarma neće ugroziti život deteta. Razmatra se da li postoji sumnja da otmičar ima nameru da povredi dete. Zatim, neophodna je dostupnost osnovnih informacija, npr. kako dete izgleda. Razmatra se sumnja da li nestanak ima potencijalno ugrožavajuće posledice po život deteta i da li postoje nepoznate okolnosti nestanka.

Na svom instagram profilu Igor Jurić, predsednik Fonadacije Tijana Jurić, je podelio video sadržaj u kome zahvaljuje na ogromnoj podršci koju je ovaj projekat dobio u samo nekoliko sati od početka njegove kampanje. "Uradićemo veoma veliku stvar, to mogu da obećam. Od kada smo 2015. godine imali inicijativu da ćemo uspeti sa ovom idejom, čini mi se da nikada nismo bili bliži“, rekaoje Jurić. "Ovaj će sistem, budite sigurni, u nekoj budućnosti spasavati decu. To je ono što vam govorim iz svog iskustva. To su doživljavali ljudi iz velikog broja zemlja sveta, a siguran sam da ćemo to doživeti i mi“.

