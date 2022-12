Aleksandar Vučić: Verujte Kforu dok se ne dokaže suprotno

Razočaran u međunarodnu zajednicu: Predsednik Vučić večeras na TV Dnevniku

Foto: Screenshot

11. 12. 2022. / 21.04

"Danas ja za mene svakako najteži dan od kada sam predsednik Republike ili predsednik vlade Srbije, verovatno i najteže noć je preda mnom", rekao je predsednik Aleksandar Vučić uključivši se u TV Dnevnik RTS-a, nakon završetka sednice Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 19h.

Naveo je da su na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost analizirali šta se sve dešava na KiM, takozvani međunarodni aspekt, kao i situaciju na terenu i perspektivu.

"Događa se sve ono što smo najavili i juče i prethodnih dana i nedelja. Iz tog međunarodnog aspekta u kojem imate bezbroj istina, direktnih falsifikata i ogoljenih laži o onome što se zbiva na terenu", navodi Vučić.

Rekao je da se mnogi u međunarodnoj zajednici prave da ne vidi da su i danas, kao i juče i prekjuče, upadali na sever Kosova sa specijalnim jedinicama.

"Danas sam bio šokiran izjavama pojedinih zvaničnika kako su barikade užasne, prvo barikade niko iz Beograda nije naredio, nemojte da napadate Srbiju", poručuje Vučić.

Vučić je istakao da barikade nije napravio neko zato što mu je to hir i voli da se smrzava.

"Oni ne ograničavaju kretanje nijednom Albancu, niko se od Albanaca tim putem ne kreće. To je njihov izraz protesta zbog hapšenja ljudi, zbog prebijanja ljudi, zbog maltretiranja ljudi i zbog neispunjavanja Briselskog sporazuma", ukazao je predsednik.

Objasnio je da je trenutna situacija na severu Kosova zapravo " pokušaj završavanja sa srpskim problemom na Kosovu i Metohiji u kojem učestvuje Aljbin Kurti i prištinske vlasti i dobar deo međunarodne zajednice koji se pravi da ne vidi šta se dešava".

Povodom vesti da će premijer Kurti večeras preduzeti Oluju, rekao da "imamo informacije iz KFOR-a da Albanci neće preduzimate nasilne akcije protiv demonstranata.“

"Srbi na KiM, dok se ne dokaže drugačije na terenu, moraju da veruju Kforu. Nadamo se da će garantovati bezbednost Srbima. Ukoliko to ne bude slučaj, odmah će nam biti sve jasno“, rekao je Vučić.

"Moja poruka narodu je da poštuju Euleks i Kfor i da ne dozvole da budu isprovocirani – kazao je Vučić i upozorio na mogućnost operacije lažne zastave u kojoj bi

"Poštujte Euleks i Kfor, ukažite na to ako vidite da druga strana ubacuje specijalne jedinice sa maskama na licu da izvedu napad na Euleks i Kfor, pa da to pripišu Srbima. Iz obaveštajne agencije su nam na to ukazali večeras na sednici“.

Nekoliko puta večeras pozvao je Srbe na severu Kosova da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije.

"Mi smo danas na sednici razmatrali šta je to što mi moramo da činimo. Ono što je za nas važno je da pozovemo i Albance i Srbe na očuvanje mira i na smirivanje situacije. Pozivam Srbe na severu da budu staloženi i mirni i da ne nasedaju na provokacije", poručio je Vučić.

Završio je porukom "nema predaje“.

Ranije danas, Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio je da EU neće tolerisati napade na Euleks.

"EU neće tolerisati napade na Euleks ili korišćenje nasilnih, kriminalnih dela na severu. Grupe kosovskih Srba moraju odmah ukloniti barikade. Mora se vratiti mir. Euleks će nastaviti da koordinira sa kosovskim vlastima i KFOR-om”, napisao je Borelj na Tviteru.

Takođe ranije danas Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i Prištini u zajedničkom saopštenju zatražile su hitno uklanjanje blokada na putevima na severu i "prestanak zastrašivanja i pretnji nasiljem“.

S.Ć./RTS/Večernje novosti