Aleksandar Vučić: Sasvim izvesno da nema sporazuma oko tablica

Srbi sa Kosova neće da prihvate tablice: Aleksandar Vučić u Osečini

Foto: Tanjug

26. 8. 2022. / 14.49

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije na Sajmu šljiva u Osečini, koji je otvorio danas, poručio je da ne veruje da će biti pomaka kada je u pitanju rešenje o registarskim tablicama za građane Severnog Kosova. Nešto optimističniji bio je povodom mera povezanih sa ličnim dokumentima.

Kako je rekao, nada se da će biti prihvaćen predlog Srbije da Srbi sa Kosova mogu da se kreću po teritoriji Kosova sa srpskim dokumentima, ali i da sa njima prelaze administrativnu liniju. Prema onome što je Vučić i danas rekao, vlasti u Beogradu spremne su da prihvate da srpski građani iz centralne Srbije na administrativnom prelazu dobijaju ulazno/izlazne dokumente.

Govoreći o sinoćnim razgovorima sa izaslanicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, Miroslavom Lajčakom i Gabrijelom Eskobarom, Vučić je rekao da je Srbija pozvana da poštuje potpisan Sporazum o slobodi kretanja iz 2011. godine. On im je preneo da je Srbija na to spremna, ali da "određene stvari ne pišu u tom sporazumu i da ne mogu da nas teraju da prihvatimo nešto što ne piše“.

Predsednik Srbije ne veruje da je moguć bilo kakav dogovor povodom automobilskih registarskih tablica, zato što je Priština stava da vozila sa srpskim tablicama KM (Kosovska Mitrovica) ne mogu da se kreću na teritoriji Kosova jer to nije teritorija Srbije.

"Oko tablica ne možemo ni da pregovaramo i tu je sasvim sigurno da neće biti nikakvog sporazuma. To su suštinske stvari i to neće Srbi sa Kosova da prihvate. Ja nemam mandat da to prihvatim“, rekao je Vučić.

Stava je da je samo pitanje trenutka kada će spor oko registarskih tablica dovesti do još veće krize. Veruje da će tenzija biti i u naredna dva meseca, jer Priština startuje sa preregistracijom 1. septembra, a rok za završetak procesa je dva meseca.

Istakao je da je to samo deo problema, jer ostaje implementiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), na šta Kosovo ne pristaje. Najavio je ipak da će formiranje ZSO biti sve više prisutna tema u dijalogu Beograda i Prištine.

Više detalja o pregovorima sa Prištinom, ali i ime mandatara, Vučić će saopštiti u subotu. Najavio je da će konsultacije i pregovori sa evropskim i američkim izaslanikom biti nastavljeni telefonskim putem danas u toku dana.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com