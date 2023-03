Aleksandar Vučić: Povlačim tužbu zbog povrede ugleda i časti

Foto: Rade Prelić/Tanjug

17. 3. 2023. / 12.17

Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće biti tužbe protiv "onih koji sebe nazivaju novinarima" jer oni ne mogu da unište njegovu čast i ugled. Predsednik Srbije je reagovao na saopštenje produkcije JSP da je on tužio novinarke zbog dve emisije serijala "Vladalac" koje su emitovane 2020. godine na TV N1.

Vučić je u video obraćanju na svom Instagram profilu kazao da ugled možete sami da uništite, a "u tome može da vam pomogne onaj ko ugled ima, a ne onaj ko ugleda nikada nije imao". Mislio je tu valjda na novinarke Jovanu Polić i Sanju Lončar i, uopšte, televiziju N1.

Iz tog razloga, kako je istakao predsednik Srbije, neće biti nikakve tužbe protiv onih koji su iznosili "najgore neistine protiv njega i njegove i porodice“.

"Nikada u poslednjih 11 godina nisam podneo tužbu ni protiv jednog novinara", napomenuo je Vučić. Prema njegovim rečima, to je uradio advokat po generalnom ovlašćenju, ali će "istog sekunda" povući tužbu, jer on, Vučić, "to ne radi“.

Tužba u kojoj se navodi izazivanje "osećanja straha visokog intenziteta“ kod predsednika države koji svoju neustrašivost i hrabrost ističe gotovo u svakom javnom nastupu, zaista, čini se, deluje kontraproduktivno po njegov rejting.

To da je neki advokat samoinicijativno, "po generalnom ovlašćenju“, bez da upita svog klijenta, koji je predsednik Republike, u njegovo ime podnese tužbu protiv bilo koga, zvuči veoma neuverljivo.

Upitno je i kako bi se na rejting Vučića reflektovalo da mora da se pojavi, ili pak da odbije da se pojavi, na ročištu.

Čini se da je njegova tužba po njega samog politički imala negtivan efekat, dok je bila besplatn reklama za već pomalo zaboravljeni serijal "Vladalac“.

TV N1 je odmah pozvao građane da ponovo pogledaju "Vladaoca“ i sami se uvere da li tu ima osnova za tužbu.

A.I./FoNet