Aleksandar Vučić: Ovo će biti zapamćeno kao najbolje vreme

Krajem 2025. penzije će biti 450 evra: Aleksandar Vučić večeras na RTS

Foto: Screenshot RTS

6. 4. 2023. / 23.25

Godišnjica drugog mandata Aleksandra Vučića kao predsednika Srbije bila je povod i tema njegovog večerašnjeg gostovanja na RTS-u.

"Ovo će biti zapamćeno kao najbolje vreme. Generacijski će biti mnogo bolje. Uspeli smo u izgradnji infrastruktura, izgradnji bolnica i kliničkih centara", ocenio je Vučić, odgovarajući na prvo pitanje – da li će istorija biti milostiva prema njemu.

Uspeo je da sačuva mir i stabilnost bez ugrožavanja nacionalnih interesa i zbog "drastičnog povećanja životnog standarda građana Srbije“, objasnio je.

O standardu je govorio u drugom delu emisije, tu temu je nekoliko puta najavio tokom emisije koja je trajala je sat i po.

"2012. godine prosečna penzija je bila 203 evra. 2014. godine, posle smanjenja dela penzija ide na 192,5 evra. Danas, posle povećanja 2022. godine doseže 323 evra. Pri tome, mi tu računamo i socijalna davanja onima koji nisu uplaćivali doprinose u penzioni fond. Završićemo godinu sa prosečnom penzijom od 387 evra. U 2024. ćemo doći do između 424 i 434 evra prosečne penzije. Krajem 2025. godine dolazimo do 450 evra prosečne penzije (+-10 evra), a biće strahoviti rast u slučaju kraja rata u Ukrajini“, obećao je Vučić.

Zatim je obećao i da će "prosečna plata u Srbiji biti 930 evra, 2025. će biti 1025 evra, 1124 evra krajem 2025. godine. Beograd će imati 1455 evra, a Vojvodina 1071. Važno je da promenimo da u Vojvodini bude više. Nama cela centralna Srbija će biti 930 evra.“

Posle toga je rekao da će posle kraja njegovog mandata "Kosovo biti u Srbiji. Posle mene, pitajte nekog drugog. Mislim da ćemo mnogo da propatimo, posebno naš narod u Srbiji.“

Najavio je da će do kraja godine biti završen blok B-3 u Kostolcu, i rekao da su zlatne rezerve na istorijskom.

Rekao je i "ja ne mogu da se kandidujem više i nemam problem sa tim i niko zbog toga neće da menja Ustav. Znam svoje limite“.

Ponosan je što je Srbija jedna od retkih zemalja koja je na evropskom putu a koja ima samostalnu politiku, odnosno da "ambasadori ne određuju po kafanama ko će biti ministar“. Podsetio je da su svi govorili kako ne sme da bude smenjena Zorana Mihajlović.

"Smenjena je. Neko je lagao sve vreme i neko nije verovao da je Srbija slobodna zemlja. Srbija je slobodna i nezavisna zemlja. Srbija sama donosi odluke kakve ona hoće“, rekao je i dodao da su govorili i da Aleksandar Vulin ne sme da bude postavljen na mesto BIA.

Govoreći o ministru Radetu Basti koji traži uvođenje sankcija Rusiji, rekao je da "Rade Basta voli da se uvedu sankcije ne jer se on razume, nego zato što voli da ga neki vole. Al ne u narodu, nego ti za koje misli da su najmoćniji na svetu, ali nemam ništa protiv dok Ana Brnabić hoće da ga trpi, neka ga trpi“.

Nikada nije izgovorio sintagmu "Srpski svet“, rekao je predsednik, i da o njoj ne misli ništa i da je neki u regionu zloupotrebljavaju.

"Bauk srpskog sveta kruži regionom i Evropom, koji su sami izmislili“, rekao je on parafrazirajući početak "Kapitala“ Karla Marksa.

Navodi o srpskom svetu služe tome da Srbija ne sme da pita, kaže, o položaju Srba u regionu. "Da li ne smem da pitam Slovence zašto Srbi ne smeju da budu nacionalna manjina, a svi drugi smeju? Ne smem da pitam jer sam ja Srbin i time se vraćam u prošlost".

Otkrio je da Novi Pazar, Sjenica i Tutin četiri puta više novca dobijaju od države, nego što zarađuju i da "nigde ne postoji takva disproporcija u Srbiji“

Rekao je da Crna Gora uvek ima pruženu ruku od Srbije, kao i Jakov Milatović. "Sve što požele da radimo zajedno, mi smo spremni da radimo zajedno. Nemam očekivanja, možda imam nadanja da Crna Gora neće biti antisrpska.“

Najavio je i da će Srbija prva u Evropi imati robote.

"Ana mi je pred emisiju rekla da imamo zahtev za 9.840 boravišnih dozvola od strane mladih ljudi iz Rusije. Ti ljudi su zadovoljni prijemom koji im je Srbija omogućila. Imamo i 5.000 zahteva za radnim dozvolama. Ljudi su fantastično stručni i imaćemo prve robote koji će po Beogradu na vodi da raznose stvari ljudima po kućama. Prvi u Evropi ćemo biti po tome. Imaćemo teren na kojima ćemo probati vozila bez vozača“, rekao je Vučić.

Govorio je i o litijumu.

"Napravili smo katastrofalnu grešku sa litijumom. Strane službe su nam razorile zemlju i za pet godina su nam zaustavile rast. Kako smo to glupo izveli, pojeo bih se živ“, rekao je.

Vučić je rekao i da će beogradskih izbora biti kada to predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas bude želeo, ali da nije realno da to bude u julu, već na jesen, kao i da će parlamentarnih izbora biti kada to opozicija bude tražila.

S.Ć.