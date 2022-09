Aleksandar Vučić: Nisam hteo da primim papir, a Hil nije ništa tražio

Radim svoj diploimatski posao: Aleksandar Vučić

19. 9. 2022. / 17.01

"Doneli smo odluku da govorimo na engleskom jeziku i rešavamo detalje… Bićemo spremni za to. Napravili su da govori Zelenski, a onda govornik iz Konga i ja. Biće interesantno i obratiće pažnju pošto ću govoriti posle šefa države Ukrajine, mali je razmak", najavio je predsednik Aleksandar Vučić iz Njujorka, gde će u sredu govoriti na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Govor će biti raspoređen u pet tačaka", dodao je predsednik Srbije.

Na Generalnoj debati svetskih lidera u UN "biće do sada najveća zastupljenost zemalja koje će biti predstavljene na najvišem nivou, predsednicima država, kraljevima i predsednicima vlada, čak 150 do 192 ili 193 država članica UN“, objasnio je Vučić.

"Ovo je najveća zastupljenost u ne znam koliko poslednjih godina ili decenija. Ja nisam ni u kakvoj političkoj ofanzivi, radim svoj diplomatski posao, a u ofanzivi su neki drugi prema Srbiji, a naše je da učino ono što možemo da sačuvamo svoju zemlju", istakao je Vučić.

Upitan o novom okviru pregovora Beograda i Prištine o kojem je pisao Albanian post Vučić je rekao da je odbio da primi papir koji su mu doneli savetnici predsednika Francuske Emnuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Šolca i predstavnik EU Miroslav Lajčak, samo ga je pročitao.

"Da kažem da li je sve tačno što je objavljeno, ne mogu, nisam zapamtio sve što je pisalo na te četiri strane. Znao sam da ne treba da uzmem taj papir", naveo je Vučić.

Vučić je naveo da ne postoji šansa da mi pustimo Kosovo u Ujedinjene nacije.

"Ne možemo da prihvatimo da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija", naveo je Vučić.

Oni su stvari postavili jasno, i kažu da je Putin izgradio zid, i traže da se svrstamo na nečiju stranu. Ali mi ne želimo da budemo pored bilo kakvog zida. To sve dodatno komplikuje našu situaciju. Ne živimo na nekom mirnijem mestu, već na raskršću puteva", ističe Vučić.

On kaže da bi bilo problema i kada bi prihvatili predlog Zapada, i biće ih ako ne prihvatimo.

"Ako prihvatimo taj predlog, to znači da više nikada nećemo moći da izbacimo Prištinu iz UN, iako se ne traži formalno priznanje. Ako je to mali problem, ja ne znam koji bi mogao biti veći. Ako ne prihvatimo, kao što kažu Hrvati jutros, Vučić i Srbija će biti izolovani. Ne mislim da je to lako, ali ne vidim drugu mogućnost. Sve ima svoje posledice, kao i ono što smo izgubili 1999, 2004, 2008… Vrlo komplikovano vreme je pred nama, i moraćemo da donosimo važne odluke", dodao je Vučić.

Ponovio je da američki ambasador Kristofer Hil ništa nije tražio od njega, niti uticao na njega po pitanju Europrajda, rekavši da sa njim, američki diplomata tako ne razgovara.

"Hil je pametan čovek, veteran. Nije budala. Zna s kim kako razgovara, on bi sa političkim liliputancima tako razgovarao. Zna kako razgovara sa mnom to poštuje. Nije mu palo na pamet", rekao je Vučić.

Vučić je imao danas sastanak u Njujorku sa kongresmenkom Klaudijom Teni, kopredsedavajućom srpskog kokusa u Kongresu, o kojoj je rekao da je izvanredna žena koja razume probleme Srbije.

"Razgovarali smo o snaženju srpskog kokusa i kako da zajednički menjamo stvari i da veće delegacije kongresmena iz oba doma dovedemo u Beograd i Srbiju. Imali smo dobar razgovor i objasnio sam situaciju u regionu i KiM šta se dešava sa Srbijom. Imali smo nezvanične susrete juče sa privrednicima i već danas i sutra kreću sastanci koji će biti na svakih pola sata".

Vučić je rekao i da je vreme velikih tenzija i geopolitičkih promena u svetu i da je zato važno što učestvuje na Generalnoj skupštini UN i debati svetskih lidera.

Dodao je da tu može puno kontakata da se ostvari korisnih za našu zemlju.

