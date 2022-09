Aleksandar Vučić: Nikakve šetnje nije bilo

Zagrevanje za Kosovo u UN: Aleksandar Vučić

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

20. 9. 2022. / 7.49

Oko Europrajda je bila vođena kampanja oko dva meseca, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Njujorka za televiziju Pink, a prenosi Nova.rs, i pojasnio situaciju u kojoj se bila obrela Srbija: "Mi smo bili izloženi, kao i danas, ataku neodgovornih grupa sa svih strana. Lica koja su napadala policajce će odgovarati, kao i ona koja su narušavala javni moral skidajući pantalone i gaće“.

Nismo mi kupovali ona vozila, policijska, da bi ih oni, huligani, na Autokomandi uništavali, rekao je Vučić i poručio: "Svima onima koji su tražili sukob pokazali smo da je Srbija sposobna da to spreči i da će država da obezbedi sigurnost za svakog pojedinca“.

A što se Europrajda tiče, rekao je Vučić koji je otputovao u Njujork da bi u sredu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govorio o Kosovu, "dva sata se svelo na 10 minuta“, koliko je bilo potrebno policiji da od zgrade Ustavnog suda "učesnike sprovede do Tašmajdana“.

"Dakle, nikakve šetnje tu nije bilo“, naglasio je Vučić da tu ne bi bilo nikakve zabune, da neko ko gleda Pink ne pomisli da policija nije poštovala odluku MUP-a da se zabrani šetnja i presudu Upravnog suda da žalba organizatora Europrajda nema osnova.

Vučić je negirao da ga je američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil, sa kojim se bio sastao u subotu u 08:15 časova, "ubedio da se održi Europrajd“, rekao da su njih dvojica na sastanku najviše razgovarali o Kosovu i energetici i da njemu "ni jedan ambasador ne može da naredi ništa“.

"Kažu, ubedio me Hil? U šta me je ubedio?”, objašnjavao je gledaocima televizije Pink Vučič. "Da ih policija sprovede kroz park? Pristojnost i predsednička funkcija mi ne dozvoljavaju da ih nazovem bednim lažovima (one koji su insiunirali da bi razgovor sa Hilom dva sata pre nego što je zvanično odobreno okupljanje učesnika Europrajda, gde je i sam američki ambasador otišao, moglo da ima neke veze sa tim da je MUP saopštio da će obezbediti sigurnost svih učesnika), ali takvi su na političkoj sceni“.

Nezaposlenost najniža ikada

A onda je predsednik Sbije, opet jednom, govorio o teškim vremenima koja dolaze i šta sve Srbija, on, rade da Srbija ne propadne, prenosi portal B92.

Sve oko nas propada, osim Nemačke, ali nama je sa 8,9 odsto nezaposlenost "najniža ikada“; javne finansije su stabilne; od januara do avgusta Srbija, uprkos svemu, ima budžetski suficit od 0,5 milijardi evra.

Kaže Vučić da "smo“ "kupovali naftu, gas, struju“, da nije lako, ali da ne zna da li bismo bez ovako stabilnih finansija, kakve imamo, uopšte mogli da preživimo; država će i pored svega toga nastojati da plate rastu brže od inflacije (što se, doduše, za minimalca svakako ne može reći); novac je skup na finansijskom tržištu, "najskuplji od Drugog svetskog rata“, a i nema ga, osim u Emiratima samo za njega, ona miljarda od "svega“ 3 odsto kamate, dok drugi moraju da se zadužuju sa kamatama od preko 7 odsto.

"Mnogi će biti bankrot i nesposobni da vraćaju preuzete obaveze", nepomenuo je Vučić, ali, naravno, ne i Srbija.

M.N./Nova.rs/B92/Pink

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com