Aleksandar Vučić: Naša situacija je promenjena na lošije posle Putinove izjave

Šta nas očekuje u budućnosti: Aleksandar Vučić na večerašnjem obraćanju

Foto: Tanjug

6. 5. 2022. / 20.59

Srbija će u budućnosti biti snažnija na evropskom putu, Srbija plaća visoku cenu jer nije uvela sankcije Rusiji, dijalog sa Prištinom gotovo da ne postoji, naša pozicija je promenjena na lošije posle izjava predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, cene benzina od večeras će biti niže za 10 dinara, očekuje se novi ugovor sa Gaspromom do kraja maja, ograničenje cena osnovnih namirnica produženo je na još 60 dana, robne rezerve smo napunili, Srbija će ostati vojno neutralna, i Srbija neće gaziti svoja prijateljstva na Istoku – bile su glavne poruke Predsednika Srbije Aleksandra Vučića na večerašnjoj konferenciji za medije.

"Uprkos tome što je to nepopularno u Srbiji, i što prema poslednjih istraživanjima koja su nedvosmislena, prvi put imamo jasnu većinu građana koji su protiv ulaska Srbije u EU, nije naš posao da podilazimo javnom mnjenju, naše je da ga čujemo i razumemo, ali da radimo šta je najbolje za državu“, objasnio je predsednik Vučić nameru da će Srbija biti snažnija na evropskom putu, na početku večerašnjeg obraćanja, koje je podelio u deset tačaka.

Najviše vremena posvetio je drugoj – Kosovu, odnosno Putinovoj izjavi u vezi Kosova.

Naša situacija je promenjena na lošije, rekao je predsednik Vučić, posle izjava predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, zbog "ne jer je imao nameru da našteti Srbiji, već je kosovsko-metohijsko pitanje postavio na drugačiji način, u zaštitu ruskih interesa".

"Naša pozicija je teža i zahvaljujući reakcijama međunarodne zajednice", kazao je.

Vučić je citirao Putinovu izjavu iz razgovora sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom od 26. aprila, a koja se tiče i odluke Međunarodnog suda pravde, i zaključio:

" Putin je, želeći da zaštiti ruske interese, našao pravni osnov za upad u Ukrajinu, političko -pravni osnov koji štiti odlukama Međunarodnog suda pravde i koji se služi pravno političkim presedanima koji su učinile zapadne zemlje na teritoriji SR Jugoslavije i Srbije".

Predsednik Vučić je zatim citirao i odluku Međunarodnog suda pravde koja se tiče Kosova i Metohije.

"Međunarodni sud pravde u Hagu je iskoristio propust tadašnjih vlasti u formulisanju pitanja", rekao je Vučić i dodao da je trebalo pitati drugačije, te da bi tada odgovor bio negativan.

"Međunarodni sud pravde nije ustanovio da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnom pravom, već da nije u suprotnosti tome", rekao je on.

Kako je kazao, Putin je braneći svoje političko – pravne poteze povukao argument koji nije lak.

"I bez obzira što bi na Zapadu, ili bismo i mi rekli da to nije isto, Putin će reći – imali smo referendum na Krimu, sprovešćemo i u drugim oblastima Donjecku i Luganjsku… I sada pošto na Zapadu znaju koliko god govorili da su na Kosovu sprečavali genocid ili humanitarnu katastrofu, to isto i Putin govori da radi u Ukrajini", rekao je Vučić i podvukao:

"Ceo Zapad da bi uskratio taj argument Putinu traži od Srbije da brzo ide ka priznanju nezavisnosti Kosova da bi mogli Putinu da kažu da to nije isti slučaj. Ako dobiju saglasnost Srbije za to onda imate pravni presedan i to više nije isto", objasnio je Vučić.

Kako je rekao, Srbija će biti izložena najvećim pritiscima do sada da bi rekli da Kosovo nije slično onome što se dešava u Ukrajini.

"Zato će tema Kosova za nas biti najdominantnija u budućem periodu. Svi zapadni lideri rekli su da im je Putin insistirao na slučaju Kosovo u njihovim razgovorima. To ne znači da će Rusija da prizna Kosovo, već da ćemo mi biti pod velikim pritiskom da Putin ne može da koristi argumentaciju Kosova", rekao je on.

S.Ć./N1

