Aleksandar Vučić: Moj odgovor Đilasu je DA

Ako hoće oni, hoću i ja: predsednik Aleksandar Vučić

17. 4. 2022. / 23.04

Predsednik Aleksandar Vučić je ispunio obećanje koje je ovog ponedeljka dao Draganu Đilasu predsedniku Stranke slobode i pravde da će do kraja nedelje odgovoriti na njegov predlog da se u Beogradu organizuju novi izbori.

"Ukoliko najjača opoziciona lista smatra da treba da idemo na prevremene gradske izbore, ići ćemo. Mislim da treba da prođe bar šest meseci, ali ako budu insistirali, možemo i ranije. To ću predložiti na stranačkom odboru. Moj odgovor Draganu Đilasu je da", rekao je predsednik Aleksandar Vučić kasno u nedelju na TV Pink.

"Nije realno da izbori budu baš u novembru, nije to baš fontana želja. Ne verujem da ni njima odgovara novembar, neka urade istraživanja, mogu da im pomognem", rekao je on i napomenuo da je predsedniku Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu rekao da sami razmisle da li to žele.

"Imali smo pristojan razgovor, svi znaju šta on misli o meni, on se time hvali svaki dan. Svi znate šta ja mislim o njemu, a ja nemam potrebu da o tome govorim“, rekao je Vučić.

"Ja sam predsednik svih građana i želeo sam da saslušam", rekao je Vučić

On je istakao da se posle sastanka sa Đilasom nije oglašavao, jer nije imao potrebu bilo kome da se pravda.

Istakao je da Đilas predstavlja listu koja je bila druga po snazi na izborima i da je SSP sada verovatno treća stranka po snazi u Srbiji.

