Aleksandar Vučić: Kosovo i šest dokumenata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na svom zvaničnom nalogu na Instragramu buducnostsrbijeav snimak sa pitanjem "zapadnim partnerima“ koji od šest važećih međunarodnih dokumenata žele da poštuju kada je reč o Kosovu: Kumanovski sporazum Vašingtonski sporazum ili "istorijski“ Solunski dokument iz 2003. o proširenju EU na Zapadni Balkan koji su sami doneli i koji "u potpunusti podržava implementaciju Rezolicije 1244“? Pa za koji god da se opredele, Srbija će biti apsolutno saglasna.

To jest, to je zapravo poruka: svih tih šest dokumenata tretira Kosovo ne kao nezavisnu državu, već kao sastavni deo Srbije, u kome je, doduše, Srbija bila primorana da se odrekne svih nadležnosti.

Vučić se građanima Srbije obratio sa objašnjenjem kako se i sa čime se, kako kaže, obratio "zapadnim partnerima“, potaknut podnošenjem aplikacija takozvanog Kosova za članstvo u Evropskoj uniji.

Pita, tako, predsednik Srbije predsednike država i vlada Zapada hoće li poštovati makar dokumente koje su sami donosili? Jer Srbija je, takođe je ranije govorio Vučić, zapravo jedina koja se bori za poštovanje međunarodnog prava, koja je ispunjavala sve svoje obaveze utvrđene Briselskim sporazumom i koja nikakvu krivicu, kaže Vučić, ne snosi za najnoviju eskalaciju krize na takozvanom Kosovu.

Sa druge strane zapadni partneri, na čelu, ovog puta, sa SAD i Velikom Britanijom pozivaju Srbe sa Kosova, to jest Vučića, da uklone barikade, jer je bolje da se uklone dogovorom, nego buldožerima.

A zajedno sa Evropskom unijom pozivaju "obe strane“ na uzdržanost, deeskalaciju i povratk za pregovarački sto, što je naročito izazvalo gnev predsednika Srbija jer je on lepo bio objasnio da je "teroristčki ološ“ Aljbin Kurti izazvao namerno ovu krizu sa ciljem da otera srpski živalj sa takozvanog Kosova i da Srbi i Srbija, tj. on, ne snose za to nikakvu krivicu.

Alkesandar Vučić je ranije rekao da nema o čemu da se pregovora dok privremene institucije u Prištini trajno ne sprovedu ono na šta su se obavezale u Briselskom sporazumu: osnivanje Zajednice sprpskih opština.

Za to vreme Srbi na severu Kosova istrajavaju na barikadama i izvan svekolikih kosovskih institucija, osim Parlamenta Kosova u koji su se vratili poslanici Srpske liste, da neko drugi ne bi popunio njihova mesta; u Beograd dolaze Gabrijel Eskobar i Miroslav Lajčak, a večaras će se Vučić obratiti narodu da ga izvesti o svemu.

