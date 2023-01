Aleksandar Vučić kod Jovane Jeremić: O špijunima, litijumu i onim drugima

Foto: Printscreen

8. 1. 2023. / 11.53

Nakon predbožićnog televizijskog gostovanja 4. januara predsednik Srbije Aleksandar Vučić se postbožićno obratio građanima 8. januara pre podne na TV Pink u gostima kod Jovane Jeremić koja je na sebi imala prazničnu, crnu, valjda plišanu haljinu sa štrasom.

Predsednik je na samom početku saopštio da je KFOR na Badnji dan odbio povratak jednog broja pripadnika Vojske Srbije na Kosovo i Metohiju na osnovu Rezolucije 1244.

Potom je govorio o napadu vatrenim oružjem i ranjavanju srpskog dečaka i mladića na Kosovu i optužio tajkunske medije kako su se onoliko uzbuđivali zbog krvave košulje Borka Stefanovića, a nisu se pretrgli od uzbuđenja i saosećanja zbog ranjavanja srpskog dečaka i mladića što je, dakako, daleko strašnije. A i oni sa zapada su samo nešto neodređeno govorili da je "došlo do pucnjave“.

Ali, rekao je Vučić posle toga, neće o tome da govori.

A oni drugi su, zluradi kakvi jesu uvek se radujući sprkoj nevolji, kada su bili na vlasti iz zatvora bili pustili 1800 albanskih terorista i u tome je razlika – valjda što SNS i Vučić nisu pustili 1800 albanskih terorista – ali neće o tome da govori.

Ali hoće da kaže da je za taj pokušaj ubistva dvojice mladih Srba odgovorna atmosfera kakvu su na Kosovu stvorili Aljbin Kurti i njegovi jurišnici, a Kurtiju niko ništa ne veruje jer svi znaju da laže, a on, Vučić, ne mora ništa ni da poptpiše, zna se da kad on nešto kaže da je to tako.

A hoće da kaže da je narod odbio (kada je to narod odbio?), u stvari da su Rada Trajković i njoj slični odbili podelu Kosova.

"A zašto?“, upitala je Jovana Jeremić. "Pa zato što su oni za nezavisno Kosovo u postojećim granicama pa neće da ga dele“. "Aaaaaa“, rekla je voditeljka vikend jutarnjeg programa TV Pink.

Saopštio nam je predsednik Srbije i da nikada u Beogradu od Drugog svetskog rata nije bilo toliko stranih špijuna kao sada, pred Novu godinu i Božić, i da su spremali svašta na Kosovu, a tako su nas, ti strani špijuni, bili uništili i sa litijumom, sa njihovim domaćim eksponentima su sprečili da Srbija iskopava litijum i tako zaustavili naš "dramatičan“ prvredni razvoj.

Onda je usledio deo sa tabelama: oni drugi su otpuštali, a mi, on, zapošljavamo, kod onih drugih je prosečna plata bila 329 evra, a kod nas, njega 735 evra, tabela o fantastičnom padu nezaposlenosti, pa tabela o fantastičnom porastu izvoza, pa nešto o onom otkrivenom zlatu i drugim istorijskim ekonoskim uspesima.

Pa nazad na litijum: smeje nam se ceo svet što sedimo na tolikom litijumskom blagu, a nećemo da ga iskoristimo, ali to su ti špijuni koji vršljaju Srbijom, oni po svaku cenu hoće da spreče da Srbija štrči svojim uspesima pa je guraju prljavim marifetlucima u regionalni prosek.

Pa zašto onda ne koristimo taj litijum, upitala je Jovana Jerimić? Pa zato što su naši ljudi na žalost naseli na provokacije stranih službi. A on je to znao odmah, to šta strane službe smeraju, ali nije bio svestan "dubine napada“.

Ponovio je Vučić i ono da mnogih životinja u cirkusu ima, ali da nema vuka jer se vuk ne može pripitomiti, aludirajući na sebe, Vučića, i svoju nepokolobljivost i neustrašivost.

I onda ponavljanje standardnog repertoara o velikim pritiscima i obmanama Zapada kome se verovati ne može, pa kako smo, eto, mi, i to na Vidovdan ne bi li nas potpuno unizili, bili izručili Slobodana Miloševića, a zatim i Radovana Karadžića i Ratka Mladića, a da smo, to jest oni drugi, za to dobili samo viznu liberalizaciju, pa kako sada da im, tom Zapadu, verujemo bilo šta.