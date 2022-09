Aleksandar Vučić: Isključenje Rusije iz UN bi za nas bi bila katastrofa

Srbija neće glasati za isključenje Rusije iz UN: Aleksandar Vučić i Vladimir Putin

24. 9. 2022. / 2.46

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je kasnije juče iz Njujorka o najnovijim rezultatima posete Sjedinjenim Američkim Državama i učešću na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Između ostalog, kazao je da je gotovo siguran da će Zapad pokušati da isključi Rusiju iz Saveta bezbednosti UN, i naglasio da Srbija za tako nešto neće glasati.

"Oni mogu i da se pozovu da Rusija nije pravni naslednik SSSR“, otkrio je predsednik, i naveo da se "oni spremaju“ da se pozovu na član 108. "To bi bilo rušenje međunarodnog pravnog poretka. Za jednu od tih odluka im je potrebno da Kina bude uzdržana. Bog zna šta sve mogu da urade. To nije ni daleko, ni nemoguće“, rekao je i zaključio da bi ".za nas to bila katastrofa. Zbog Kosova i Metohije naravno", istakao je.

Priča o mogućnosti da Rusija zbog rata u Ukrajini bude isključena iz UN nije nova. Početkom marta, nekoliko američkih senatora uputilo je apel predsedniku SAD Džozefu Bajdenu da ukloni Rusiju iz Saveta bezbednosti UN "zbog neopravdane i nasilne invazije na Ukrajinu.“

Ujedinjene nacije danas imju 193 člana, i do sada nijedna država nije bila isključena, mada je članovima 5 i 6 predviđena i ta mogućnost.

"Članu Ujedinjenih nacija protiv koga je Savet bezbednosti preduzeo preventivnu ili prinudnu akciju, Generalna skupština može na preporuku Saveta bezbednosti privremeno obustaviti vršenje prava i povlastica po osnovu članstva", propisuje se članom 5.

Ukoliko član ove organizacije uporno narušava načela koje Povelja sadrži može biti isključen iz Saveta bezbednosti navodi se u članu 6.

Rusija je međutim stalna članica Saveta bezbednosti koja ima pravo veta. To praktično znači da Rusija može da bude izbačena iz Generalne skupštine Saveta bezbednosti samo ukoliko ne uloži veto. Ovu varijantu predsednik Vučić nije pomenuo.

Predsednik Vučić je sinoć iz Njujorka medijima u Srbiji govorio i o drugim važnim temama.

Između ostalog, poručio je novinarki Pinka da, ako bude izjavio da nećemo ići u EU zbog Kosova, ona sutra neće primiti platu.

"Prvi Željko Mitrović će da izgubi sve od Proktor i Gembla i svega ostalog. Ili tražite od mene da im kažem da me baš briga za Kosovo. Zašto to sebi radimo. Pustite nas da se snalazimo i vrdamo. I kada moram tako da kažem, ja ne shvatam da ljudi to ne razumeju. Mi nismo ni Amerika ni Rusija. Zaboravite svoje maštarije da smo Nemačka, Rusija ili SAD. Mi ne određujemo kuda svet ide. Mi se nećemo odricati našeg teritorijalnog integriteta, i nastavićemo naš evropski put“, rekao Vučić.

Izrazio je nadu da će Srbija obezbediti novi stendbaj aranžman od MMF, što bi nam omogućilo da kupujemo struju tokom zime.

"I neznalicama da objasnim: mi smo uvek kupovali struju zimi. Zemlja se razvila, trošimo sedam odsto više struje, a ništa nije građeno decenijama. Niko drugi ništa nije uradio. Uspećemo u tome, bezbroj briga i problema, ali naša zemlja će opstati, i gledaćemo da živimo i preživimo, uz što manje muka za naše građane. I gledaćemo kako da sačuvamo privredu“,zaključio je predsednik.

