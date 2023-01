Aleksandar Vučić: Do ponedeljka o Kosovu i sankcijama Rusiji

Ne mogu da me ucenjuju sankcijama: Aleksandar Vučić u Davosu

18. 1. 2023. / 17.47

U subotu, nedelju ili najkasnije u ponedeljak Aleksandar Vučić će se obrati javnosti sa novim merama koje se "očekuje po pitanju Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji", naveo je predsednik, obraćajući se novinarima iz Davosa gde prisustvuje Svetskom ekonomskom forumu.

Pre toga, u petak, sastaće se sa pet međunarodnih predstavnika – Nemcima, Francuzima, Italijanima, Amerikancima i Miroslavom Lajčakom.

Vučić je rekao da niko ne želi ni da čuje ni da vidi drugačije poglede, već da ih "jedino zanimaju sankcije i nezavisno Kosovo".

"Pred nama je odsutna godina. Verovatno jedna od najtežim u savremenoj istoriji u političkom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Pred nama se postavljaju pitanja koju politiku da vodimo – podsticanja rasta ili politiku niskog javnog duga", naveo je predsednik.

Srbija će morati da se suoči sa mnogim teškim političkim stvarima "o kojima mora da se postigne kakav-takav konsenzus", rekao je.

Rezoluciju Evropskog parlamenta o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa EU koja je danas usvojena, predsednik Vučić je nazvao licemernom.

"I to nije Vučiću omča oko vrata, kada vam izađe Evropski parlament sa neverovatnim zaključcima, posebno oko Kosova i Metohije, neverovatnim – bolje da taj izraz upotrebim da ne bih rekao šta stvarno mislim o tome. To je omča oko vrata našoj zemlji", naveo je Vučić.

"Mogu da me smene na silu, a nešto drugo ne mogu. Da me ucenjuju sankcijama zbog nečeg što imam negde – nemam ništa nigde. Ti ljudi moraju već jedanput da nauče. To je napad i omča za našu zemlju, Ništa više od toga", poručio je Aleksandar Vučić iz Davosa.

Glavna sesija u Davosu,preneo je predsednik Vučić, bila je posvećena ekonomiji najvećim delom i Ukrajini, uz napomenu da u Davosu niko ništa i ne priča osim o Ukrajini i protiv Rusije. Kako dodaje, danas se moglo čuti da se u Evropi ide na smanjenje teških ograničenja po pitanju državne pomoći.

"Mi kada nismo mogli da pomognemo Er Srbiji, Železari, nismo mogli zbog evropskih regulativa, a sada vidite sve će da se olabavi i tu će najveći da opstanu i budu jaki – Amerikanci i Nemci, a ostali videćemo kako će. Evropa će naravno moći još neko vreme to da prati", rekao je predsednik.

Imao je važan sastanak sa predstavnicima korejskih kompanija koje su došle u našu zemlju i predstavnicima jedne vrste korejske privredne komore koja, objasnio je, određuje gde će koja kompanija da ide, a čiji su prometi mnogo viši nivo, oko 140 milijardi dolara, kao dva i po puta srpski BDP i sedam, osam puta srpski budžet.

Na regionalnom nivou, kako kaže, sastao se i sa Edijom Ramom, Stevom Pendarovskim, Dritanom Abazovićem, a sastao se i sa španskim i belgijskim premijerom. Predsednik najavljuje da ga po pitanju mnogih sastanaka očekuje dug dan.

