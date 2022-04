Aleksandar Vučić: Đilasovi zahtevi maksimalistički, ali razgovaraćemo

Potrebno nam jer smirivanje tenzija u zemlji: Aleksandar Vučić

Foto: Tanjug

7. 4. 2022. / 23.25

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i ponovo izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da će razgovarati sa svima, pa i sa predsednikom Stranke slobode i pravde (SSP) Draganom Đilasom koga nije godinama "ni video ni čuo“. Đilasovu ideju o održavanju parlamentarnih i izbora za Beograd do kraja godini vidi kao "maksimalistički zahtev“, ali kako kaže za razgovor je spreman.

"Sutra mi je užasan dan, prekosutra imamo vojne vežbe Pasuljanskim livadama moći ćete da vidite kako ’tuku naše tenkove’. Onda nedelja ili ponedeljak, jer ne vodim da odlažem“, rekao je Vučić. Dodao je da je razgovore sa njima odbijao kada su mu govorili da je "ludak i psihopata“, ali da je njegova obaveza ako su sada politički faktor da kao predsednik, prema ustavnim nadležnostima, sa njima razgovara.

Otkrio je da se politikom na nivou grada ne bavi kao i da ga ljudi iz stranke koju vodi "još nekoliko meseci“ ubeđuju da imaju lagodnu većinu. "Ja se stvarno ne bavim lokalom zato što se ja bavim visokom politikom. Rekli su da ima ljudi koji hoće da idu sa nama“.

Prema njegovim rečima, na izborima u Beogradu nije bilo krađe dodajući da su samo neki "iznenađeni rezultatima izbora“. Ideju da se u gradsku skupštinu "ugura“ i lista "Ajmo ljudi“ Borisa Tadića vidi kao naučnu fantastiku i a poziv da ljudi glasaju za njih vidi kao nemoralan.

Između priče o robnim rezervama pšenice, nafti, "najstrašnijim pritiscima“ na Srbiju jer nije uvela sankcije Rusiji i Svetskom prvenstvu u fudbalu, predsednik Vučić rekao je da je za SNS izazov ukoliko opozicija postavi pitanje legitimiteta na nivou Beograda. Radiće kaže sve da "doprinesu smirivanju tenzija i sačuvaju zemlju“, ali očekuje da će i pored toga biti zloupotrebe naroda "sa ulice“.

"Mi možemo da formiramo većinu kakvu hoćete, ali ostaje pitanje legitimiteta. Ako vam to u pitanju lebdi vazduhu, ja sam spreman da razgovaram o različitim opcijama“. Svima koji bi na ulicu, Vučić je objasnio da je to "politički pluskvamperfekat i gubljenje vremena naroda“.

Kako je objasnio, i unutar njegove stranke postoje ljudi koji su bliski Đilasovom zahtevu, ali on ipak smatra da "država mora da bude iznad partijskih interesa“:"Ja nisam suglasan sa onim što predlaže moja stranka, bar oko parlamentarnih izbora. Nisam saglasan da u 10 meseci u najtežim uslovima Srbija nema vladu“.

Sa Dačićem se čuo 10-12 puta, razgovarali su i juče i danas. Vučić je rekao da je zahvalan Dačiću mu je na podršci na predsedničkim izborima uz komentar da je SPS bio u vladi SNS čak četiri puta, iako im nisu bili potrebni.

Zamerio mu je što je SPS-u što tokom kampanje bio "raspustu“ što se tiče države, dok je on morao da vodi brigu o zemlji. "To je stvar koju sam im zamerio. Mogu da razumem, ali nemojte od mene da tražite da ja aplaudiram tome“. Sa ili bez SPS, Vučić kaže da ne postoji mogućnost da SNS nema većinu za formiranje vlade, a da sve zavisi od toga sa kim oni žele.

Vučić smatra da i pored teške situacije izazvane ratom u Ukrajini, što se moglo videti da su najveće brige predsednika, za vladom nacionalnog jedinstva nema potrebe. "Ja ne mislim da je to u ovom trenutku potrebno, potrebno nam je smirivanje tenzija u zemlji“.

S.P.

