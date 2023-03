Aleksandar Šapić: Romi odbijaju da žive normalan život

Kako rešiti problem romskih naselja: Aleksandar Šapić

11. 3. 2023. / 17.46

Prvi čovek prestonice Aleksandar Šapić govorio je danas na RTS-u o Romima Beograđanima, a povodom nesreće koja se dogodila u sredu, kad je kamion pregazio jednoipogodišnju devojčicu koja je živela u nehigijenskom naselju na Karaburmi, u ulici Vuka Vrčevića.

Prvo je izneo podatak da u Beogradu, prema poslednjoj evidenciji koja je nedavno rađena, postoji 165 nelegalnih i nehigijenskih romskih naselja u kojima živi blizu 30 hiljada ljudi, a onda je izložio šta bi Grad mogao da uradi za njih.

S obzirom da je "reč je pre svega o nebezbednim naseljima za život njihovih stanovnika i to kako za njih tako i za ljude u čijem se okruženju nalaze“, to je "veliki problem“.

"Bilo je ranijih godina pokušaja da se romskim porodicama obezbede stanovi“, rekao je i podsetio da su "građene posebne zgrade u Mileve Ajnštajn na Novom Beogradu“.

Ali, oni su "napustili dobar deo stanova, odneli sve što su mogli, pokidali struju, pokidali kablove i ugrožavali bezbednost ljudi koji sa njima žive, njihovih komšija, koji su nam se svakodnevno žalili na njih. I na kraju se ponovo vratili u svoja nehigijenska naselja“, rekao je gradonačelnik.

"Nije lako rešiv problem, ali sa druge strane ja verujem da postoje ljudi među tim romskim zajednicama koji žele da im se pomogne.“

Rekao je i da bi jedino "pravo rešenje da uradimo sve da te ljude koliko je to moguće integrišemo u društvo kako bi živeli jedan normalan život“, ali, "to je teško jer oni sami to odbijaju i na taj način ugrožavaju i svoj i život svojih komšija i sugrađana.“

"Reč je o velikom broju naselja u kojima se ne poštuju nikakva pravila. Nije lako rešiti ovaj problem, ali to ne znači da treba da odustanemo“, i najavljuje "pokušaćemo da ih popišemo“, mada je "i to problem, jer najveći deo njih nema prebivalište u Beogradu, a žele da budu blizu centra grada jer skupljaju sekundarne sirovine, prose pored semafora, kradu, uznemiravaju građane.“

Najavljuje takođe i da će Grad " početi da određuje prostore gde će moći da odvoze taj svoj otpad. Da vidimo da li možemo tu nekako da im pomognemo. Oni moraju da donesu odluku sami sa sobom da li žele da žive na način koji su danas standardi jednog civilizovanog sveta ili žele da žive u uslovima u kojima će im neko sutra ne daj bože ponovo zgaziti dete, izleteti na put",

"To svi Beograđani znaju i ne možemo da se pravimo da se to ne dešava, jer takva romska naselja i takav njihov način života ne ugrožava samo njih, nego i sve Beograđane.“

" Ja sam gradonačelnik svih naših sugrađana i moram da vodim računa i o onima koji su ovakvim njihovim načinom života ugroženi. I vodiću. Znam da je ovo nepopularno reći, i da se decenijama beži od te teme, jer odmah vam skoče na glavu sve moguće organizacije za ljudska prava i nevladine organizacije, ali evo rekao sam, jer svi znamo da sam rekao istinu“, istakao je prvi čovek prestonice danas na javnom servisu.

