Aleksandar Šapić: Na Savskom keju ubuduće 30 umesto 100 splavova

7. 11. 2022. / 18.15

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će u narednih 10 do 15 dana biti raspisan konkurs za licitaciju budućih lokacija za splavove na Savskom keju, a da će umesto sadašnjih 100 splavova biti 30, javlja Beoinfo.

Šapić je precizirao da se do broja od 30 lokacija za splavove došlo tako što je uzeta u obzir zakonska regulativa da između splavova iz bezbednosnih razloga mora da bude razmak od najmanje 15 metara, a i da neće biti postavljeni tamo gde se nalaze prostori za reni-bunare.

"Kada se sve to uzme u obzir, dolazimo do toga da ćemo od 100 splavova koji danas postoje doći do 30. To će biti lokacije gde će jasno biti definisani gabariti splavova", naveo je Šapić.

U međuvremenu će biti sprovedena električna energija i voda i svaka lokacija za splav će imati svoj priključak. Splavovi će biti legalno postavljeni, pa će se za njih plaćati zakup prostora, kao i utrošak vode i struje, uz obavezu ugradnje prečišćivača za otpadne vode koje odlaze u reku.

Kad bude raspisan konkurs, ko god želi moći će da dođe i da licitira lokaciju koja ga zanima. Nakon toga će započeti obaveštavanje vlasnika splavova koji su sada postavljeni o roku do kojeg moraju da uklone svoj splav, a u suprotnom će ga, kako je rekao Šapić, ukloniti gradska uprava.

Naplata će početi od onog momenta kada se bude završio prvi deo infrastrukture, odnosno kada se uvedu voda i struja, a Šapić očekuje da bi to trebalo da bude do nove godine ili početkom 2023. godine.

"Paralelno sa tim ćemo započeti projektovanje uređenja celog Savskog šetališta. Govorimo o tri nivoa – nivou do reke, središnjem delu koji je uglavnom zelena površina i gornjem nivou šetališta", rekao je Šapić i dodao da očekuje, ukoliko Grad uspe da obezbedi sredstva ove godine, da započne taj projekat, a da će se rekonstrukcija raditi po fazama.

Najavio je i da će svi učesnici na licitaciji za lokaciju imati istu početnu cenu. Uređenje ostalog beogradskog priobalja, kako je rako gradonačelnik Beogtrada, ne mora da bude po principu uređenja Savskog šetališta ili Beograda na vodi, ali će svakako omogućiti red među plovnim objektima, kao i prilaz reci.

Gradonačelnik Beograda nije rekao ko je odgovoran za dosadašnje nezakonito postavljanje i natrpavanje komercijalnih splavova na Savi.

