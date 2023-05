Aleksandar Šapić: I dalje bez objašnjenja kako “Beli” smeju da vam kontrolišu telefon

Foto: Tanjug/Beoinfo

30. 5. 2023. / 20.13

Gradonačelnik Aleksandar Šapić još nije razjasnio na osnovu kog propisa pripadnici komunalne milicije "Beli" mogu da od građana traže uvid u telefon kako bi proverili da li su platili kartu za gradski prevoz, a najavljuje nov način plaćanja koji će se suočiti sa istim problemom.

Nakon plaćanja karata slanjem SMS poruke, uskoro stiže i aplikacija za mobilni telefon.

"Do kraja juna počeće da funkcioniše aplikacija za mobilne telefone za novi sistem javnog prevoza, a to će praktično značiti da će građani na ovaj način plaćati kartu i istovremeno moći da dobiju informaciju gde se nalazi vozilo koje im je potrebno", izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić za Beoinfo, gradsku službu informisanja.

Međutim, i ovde se postavlja pitanje ovlašćenja kontrolora.

Kako je portal "Vremena" već pisao, od dobre volje građana zavisi da li će pripadnicima komunalne milicije građani pokazati svoj tečefon jer Ustav Republike Srbije garantuje nepovredivost tajnosti pisama i drugih sredstava komuniciranja, a ta garancija se u potpunosti odnosi i na kompletnu telefonsku komunikaciju, pa tako i na sadržinu SMS poruka.

Rodoljub Šabić, nekadašnji Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, rekao je tada za "Vreme": "Nezavisno od konsekvenci u vezi sa eventualnim neplaćanjem karte, pod bilo kojim oklonostima, bilo bi nezakonito i nedopustivo da pripadnici komunalne policije bez saglasnosti vlasnika telefona vrše uvid u sadržinu telefonske komunikacije građana”.

Predsednik sindikata "GSP Centar" Ivan Banković rekao za nova.rs da u gradskoj odluci nigde ne stoji da će "Beli“ moći da kontrolišu mobilni telefon putnika i tako prekontrolisati da li smo platili kartu.

Šapić je objasnio da ćemo na osnovu aplikacije, putem GPS-a, moći da dobijemo informaciju gde se nalazi vozilo. Aplikacija pomoću kojeg su korisnici gradskog prevoza mogli da proveravaju vreme dolaska autobusa, gde se oni nalaze, a koju je napravila kompanija Kentkart, sa kojomje Grad raskinuo ugovor, više ne radi.

"Istovremeno, ovom aplikacijom moći će da se plati karta i to ili putem kreditne kartice ili SMS-a. Kada to budemo imali, moći ćemo da kažemo da smo upotpunili novi sistem naplate karata u javnom prevozu", rekao je gradonačelnik.

Oni koji ovih dana čekaju u redovima da bi kupili mesečne karte ili dobili karticu za besplatan prevoz na koji pravo imaju svi stariji od 65 godina, gradonačelnik nije obradova.

"Naplata karata SMS porukom funkcioniše od prvog dana, papirne karte trenutno mogu da se kupe samo u poslovnicama GSP-a, a do kraja leta biće dostupne na 80 odsto kioska na javnim stajalištima u gradu", rekao je gradonačelnik.

Šapić je pojasnio da bez obzira kada se mesečna karta kupi, ona važi narednih trideset dana. Naveo je primer da ako je karta kupljena 15. maja ona će važiti do 15. juna, znači nisu vezane za kalendarski mesec. To važi za karte kupljene putem SMS-a, a za one kupljene preko firmi ostaje da važe za aktuelni mesec za koji su kupljene.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com