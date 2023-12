Aleksandar Radovanović: Odakle Ani Brnabić podaci?

Foto: PSG

17. 12. 2023. / 22.25

Alekandar Radovanović kaže da mu nije jasno kako je Ana Brnabić mogla da izađe na konferenciju za medije sa samo 50 posto uzorka, niti odakle joj podaci koje je objavila.

"Mi imamo popunjenost uzorka od 15 odsto. Kako ona ima 50 odsto, kada naši ljudi zajedno broje“, kaže Radovanović. On dodaje da su se neka biračka mesta na Novom Beogradu zatvorila u 20:30, tako da ti rezultati još nisu poznati, kao što nisu poznati rezultati za centralne opštine Beograda i Novog Sada.

Bivša predsednica Vlade Srbije je u svojstvu potpredednice SNS-a izjavila da će lista koja nosi ime Aleksandra Vučića sama moći da formira republičku vladu.

Kada je reč o regularnosti izbora, ocenio je da su ovi izbori najneregularniji koje pamti: "Uhvatili smo ih u više stotina vođenja duplih spiskova, ucenjivanja ljudi, pokušaja zastrašivanja. Prema ljudima na terenu, ovo je bio brutalan dan.“

Za slučaj u beogradskoj Areni, kaže da su članovi RIK-a iz Srbije protiv nasilja, kao i aktivisti, zaustavili to glasanje, ali da je pitanje koliko je ljudi do tog trenutka to već učinilo.