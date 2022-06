Aleksandar Jovanović Ćuta: Moramo se neće deliti kao amebe

Nešto novo u Skupštini: Moramo

Foto: Jadranka Ilić/Tanjug

1. 6. 2022. / 10.29

Otvorena građanska platforma AKCIJA, Ekološki ustanak i Skupština slobodne Srbije potpisaće danas u 14 časova u prostorijama Skupštine slobodne Srbije deklaraciju o ujedinjenju i formiranju zajedničke političke organizacije .

Razlog za to je, kako kažu, “odlična saradnja u okviru koalicije Moramo”. Jedan od lidera Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta kaže za portal “Vremena” da se koalicija Moramo ne raspada, već da će i dalje nastupati zajedno. Na pitanje da li je došlo do nekog razdora, sagovornik tvrdi upravo suprotno – da je došlo do “još masovnijeg okupljanja”.

Sa druge strane, Ne davimo Beograd koji je takođe bio deo ove koalicije neće učestvovati u novoj političkoj organizaciji, već će, kako su ranije najavili, formirati svoj poslanički klub u Narodnoj Skupštini. Jovanović kaže da oni već imaju razvijenu mrežu organizacija, pre svega lokalnih pokreta i to najviše u glavnom gradu.

Ćuta kaže i da će nova politička organizacija funkcionisati kao “horizontalna” struktura, da “neće imati predsednika”, već predsedništvo i tri kopresednika. Objašnjava da njih ne zanima “da neko sa vrha odlučuje”, već da je “osnovni temelj lokal”. Dodaje da će se organizacija između ostalog boriti protiv Rio Tinta, robovlasništva u Srbiji, pljačke epskih razmera, kao i zalagati za otvaranje medija.

U zajedničkom saopštenju koje su izdali u utorak poručili su da “okupljeni oko zelenih ideja, demokratije, solidarnosti i odlučnosti” hoće da od Srbije stvore mesto za dobar život svih građana, da zajedno grade novu i modernu političku organizaciju po ugledu na moderne zelene partije iz Evropske Unije.

Lider Ekološkog ustanka kaže da su “građani glasali za Moramo jer su nastupali zajedno” i da ne žele da vide da se “dele kao amebe”.

Ćuta je sredinom maja izjavio da će nova organizacija biti “politička i aktivistička mreža koja će funkcionisati kao stranka”, da će imati “svoje odbore na lokalu”, te da će biti “struktuirana jednim delom kao aktivistička, a drugim kao klasična politička organizacija”.

Moramo je na parlamentarnim izborima osvojila 4,7 odsto glasova i ima 13 mandata u budućem sazivu Skupštine. Isto toliko odbornika će imati i u beogradskoj skupštini.

