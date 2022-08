Aleksandar Vučić sa Srbima sa Kosova: Uvertira za obraćanje naciji

Krizni sastanak: Aleksandar Vućić sa predstavnicima Srba sa Kosova

Foto: Vladimir Sporčić/Tanjug

21. 8. 2022. / 13.01

U Palati Srbija u 11 časova počeo je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa srpskim predstavnicima u kosovskim institucijama.

Kako je ranije saopšteno, predsednik Srbije razgovaraće sa predstavnicima Srpske liste o pregovorima u okviru dijaloga Beograda i Prištine održanih u četvrtak i petak u Briselu. O tome bi predsednik Srbije trebalo sa govori i u obraćanju naciji u nedelju u 13:30 časova.

Kako je to rekao i visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj do kompromisa u Briselu nije se došlo, ali razgovori će se nastaviti do 1. septembra za kada je Priština najavila početak implementacije mera o registarskim tablicama i ulazno/izlaznim dokumentima.

U Palatu Srbija jutros su došli direktor za Kosovo i Metohiju Petar Petković, predsednik Srpske liste Goran Rakić, potpredsednici Igor Simić, Dalibor Jevtić, Milan Radojičić kao i gradonačelnici opština na severu Kosova.

Sastanku su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali.

Predsednik opštine Štrpci Dalibor Jevtić uoči sastanka rekao je da su tablice i kosovska dokumenta “samo izgovor vlasti u Prištini sa se proteraju Srbi i izbegne formiranje Zajednice srpskih opština”.

Uoči odlaska na razgovore u Brisel predsednik Srbije izjavio je da kosovski premijer sprema listu za "odstrel“ Srba na severu. Kako su kasnije provladini tabloidi pisali, na osnovu izvora “obaveštajnih službi” najugroženiji Srbi na Kosovu su predstavnici Srpske liste, a posebno Goran Rakić.

Srpska lista, često opisivana kao “državni projekat pod kontrolom zvaničnog Beograda”, godinama unazad sa ubedljivom većinom osvaja sve izbore u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom.

S.P./FoNet/N1

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com