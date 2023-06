Akcija „Predaj oružje“: Sutra je poslednji dan

Foto: Jadranka Ilić/Tanjug

7. 6. 2023. / 10.09

Predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Bojana Otović Pjanović izjavila je Radioteleviziji Srbije da su građani predali 57.651 komad oružja i 20.451 komad minsko-eksplozivnih sredstava, kao i 2.692.641 komad municije.

Građani koji žele da predaju oružje ne moraju da se legitimišu, niti dokazuju poreklo oružja, a mogu da pozovu policijskog službenika na adresu i tako vrate oružje, rekla je Otović Pjanović.

Izuzetak je samo oružje koje je ostalo posle smrti vlasnika, kada građani moraju lično da ga predaju u stanici policije i ostave podatke.

Rok za predaju oružja neće biti produžen.

Reakcija na masovna ubistva

Akcija "Predaj oružje“ bila je reakcija državnih organa na masovna ubistva u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar“ i u blizini Mlademovca 3. i 4. maja. Trinestogodišnji učenik je pucao iz uredno reistrovanog pištolja njegovog oca, a dvadesetogodišnji ubica iz ilegalnog automatskog oružja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio i da će se preispitati do sada izdate dozvole za posedovanje i nošenje oružja, kao i da će Minstarstvo unutrašnjih poslova vršiti provere kako lica sa dozvolom za posedovanje drže oružje.

"Svi ljudi koji imaju oružje, ne pričam o lovačkom, a to je oko 400.000 lica, proći će reviziju. Neće ostati više od 30 do 40.000 komada. Izvršićemo gotovo potpuno razoružavanje Srbije, a za nelegalno držanje oružja kazne će biti velike, gotovo ćemo ih udvostručiti“, bio je izjavio Vučić.

Rekao je da će Ministarstvu pravde biti naloženo da izmeni Krivični zakonik u cilju pooštravanja kazni za nedozovljenu proizvodnju, posedovanje, nabavljanje, razmenu i držanje oružja.

Za posedovanje ilegalnog oružja za koje može da se dobije dozvola maksimalna moguća kazna od pet godina bi trebalo da se povaća na osam godina zatvora.

Za posedovanje oružja za koje ne može da se dobije dozvola, kao što je na primer kalašljikov, kazna bi trebalo da se poveća na dve do 12 godina zatvora (do sada je bilo jdena do osam godina).

Za posedovanje, nošenje i nabavljanje oružje jake razorne moći (bombe, granate) kazna bi trebalo da iznosi od pet do 15 godina zatvora.

M.N./FoNet/RTS

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com