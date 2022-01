A od predsednika od srca: 10.000 dinara za lekare

Vesti

Pokloni narodu narodnim parama: Aleksandar Vučić

Foto: Dragan Kujundžić/Tanjug

17. 1. 2022. / 8.31

Isplata jednokratne novčane pomoći zdravstvenim radnicima u iznosu od 10.000 dinara je počela u petak, 14. januara. Tokom vikenda, mnogi od njih dobili su obaveštenja od svojih banaka o prilivu novca na račune.

Jedan deo zdravstvenih radnika Univerzitetsko-kliničkog centra Kragujevac se iznenadio kada je video osnov uplate. Dok pojedinim kolegama stoji da je novac legao na račun kao zarada (što baš i nije precizno), desetak lekara koji su se javili redakciji “Vremena” kao osnov priliva u aplikacijama svojih banaka ugledao je: “JEDNOKRATNA POMOC VUCICA”.

Podsetimo, jednokratnu pomoć tokom pandemije kovida-19 isplaćuje Ministarstvo finansija i to je i građanima koji koriste usluge mobilnog bankarstva do sada stajalo kao osnov priliva. Svaki put do sada.

Najlogičnije objašnjenje da ovog puta novac dobijaju lično od predsednika Srpske napredne stranke i Srbije Aleksandra Vučića je da je nekog službenika ili službenicu mrzelo da se bavi time otkud sad ove pare za zdravstvene radnike, kad se zna da to sve nama daje Vučić.

Ruku na srce, i sam predsednik u medijskim nastupima najavljuje jednokratnu pomoć kao da je daje iz svog džepa. Ovaj osnov priliva možda nije precizno naveden, ali makar je iskreno i od srca.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com