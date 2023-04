Zvanično: Džozef Bajden se ponovo kandidovao za predsedničke izbore u SAD

Viša savetnica Bele kuće Džuli Čaves Rodrigez vodiće, kako su tamošnji mediji preneli, Bajdenovu kampanju. To je uostalom uz video snimak u saopštenju za medije i potvrdio Bajden.

Čaves Rodrigez je inače u prošlosti sarađivala sa demokratskim kandidatima Barakom Obamom i Kamalom Haris.

Tokom vikenda, američki mediji su preneli da je Bajden izabrao višu savetnicu Bele kuće Džuli Čaves Rodriges da mu vodi kampanju. Uz Čaves Rodrigezovu, kampanju će voditi Kventin Falks, njen zamenik.

Nacionalni kopredsedavajući kampanje, prvobitni lideri koji će biti ključni za organizaciju na terenu i volonterski rad, neki su od Bajdenovih najdugovečnijih i najčvršćih pristalica.

Među njima su Džim Klajburn, kongresmen iz Južne Karoline, zatim Grečen Vitmer, guvernerka iz Mičigena, kao i Kris Kuns odnosno Liza Blant Ročester, advokati iz Bajdenove matične države Delavera.

Džozef Bajden je ozvaničio početak kandidature za predsednika, a u novembru 2022. godine to je s druge strane već učinio i Republikanac i bivši predsednik SAD Donald Tramp.

"Da bi Amerika bila ponovo velika i veličanstvena, objavljujem kandidaturu za predsednika Sjedinjenih Država", rekao je Tramp pred stotinama pristalica, članovima kluba i medijima u sali u svom klubu Mar-a-Lago na Floridi, gde je stajao pored više od 30 američkih zastava i transparenata sa sloganom "Učiniti Ameriku ponovo velikom".

Politički analitičari u SAD istakli su posle Bajdenove nove kandidature da sama činjenica koliko godina on i Tramp imaju izaziva opravdanu zabrinutost.

"Bajden će imati 82 godine, ako bude ponovo izabran i ako odsluži ceo drugi mandat, biće bliže devedesetoj nego osamdesetoj godini života. I to izaziva mnogo opravdane zabrinutosti, po mom mišljenju, o njegovoj sposobnosti da ispuni sve obaveze na funkciji. Postoji mogućnost da tada Kamala Haris dođe na vlast. Još jedna stvar u vezi sa ovim – ni izazivač iz redova Republikanaca nije mladić: Ako to bude Tramp, imaće 78 godina. Ako pobedi u 2024, to bi ga učinilo drugom najstarijom osobom na toj funkciji", rekao je Vilijem Hovel, profesor Univerziteta u Čikagu.

I.Đ./BBC