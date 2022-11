Imali smo sreće!

U prvom delu ovog teksta (prošli broj “Vremena”), opisana je Kubanska kriza i njen rasplet. Navedeni su uglavnom poznati događaji, koji su mogli da dovedu do eskalacije konfrontacije u vojni sukob. To su incidenti vezani za obaranje američkog špijunskog aviona U-2 nad Kubom, zbog čega su američki generali zahtevali momentalnu odmazdu u vidu bombardovanja protivavionske sovjetske baterije koja ga je oborila 27. oktobra 1962. godine. Kenedi im to nije odobrio. Istog dana, koji je nazvan