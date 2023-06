CNN objavio snimak na kojem se navodno čuje da Tramp govori o poverljivim dokumentima

Svet

Foto: AP/Seth Wenig

Američki CNN objavio je snimak iz 2021. godine, na kojem tvrde da se čuje kako bivši predsednik SAD Donald Tramp u Nju Džersiju govori o posedovanju dokumenata sa kojih nije skinuta oznaka tajnosti.

Snimak, kako se navodi, uključuje nove detalje iz razgovora koji su ujedno ključni dokaz u optužnici specijalnog tužioca Džeka Smita protiv Trampa, koji se tereti za protivzakonito rukovanje poverljivim informacijama, uključujući i trenutak kada bivši predsednik ukazuje na to da drži tajni dokument Pentagona sa planovima za napad na Iran.

Na snimku se može čuti i kako se Tramp navodno sa saradnicima šali i na račun mejlova Hilari Klinton. Trampove izjave na videosnimku, u kojima se pominju "ovi papiri" i gde se poziva na nešto što bi trebalo da bude "veoma poverljivo", mogle bi da potkopaju njegove ranije tvrdnje, kako nije imao nikakve dokumente kod sebe.

"To su bile priče iz novina"

"Nije bilo nikakvog dokumenta. To je bila ogromna količina papira i svega ostalog što govori o Iranu i drugim stvarima. Možda su zadržani, ali to nisu bili dokumenti. Nije se mogla skinuti tajnost sa toga. To su bile priče iz novina, časopisa, brojni članci", izjavio je Tramp za Foks njuz.

Prema audio-snimku koji je objavljen, Tramp je govorio i o Iranu.

"Samo sam razmišljao, jer smo razgovarali o tome. I znate, hteli su da napadnu Iran. Ovo su papiri. Ovo je sačinila vojska i dala meni. Kao predsednik sam mogao da skinem oznaku tajno. Sada ne mogu, ali znaš, ovo je još uvek tajna", rekao je Tramp, prema snimku koji je objavio CNN.

Bivši američki predsednik se ranije ovog meseca izjasnio da nije kriv po 37 tačaka optužnice koje se odnose na navodno nezakonito rukovanje poverljivim dokumentima koji su pronađeni u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Biču na Floridi.

Z.S./CNN