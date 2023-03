Tamna strana Zemlje

Album grupe Pink Floyd The Dark Side of the Moon (1973, Harvest) jednog dana će poslužiti kao kratak kurs šta je rok muzika nekad bila. Neko će ga pustiti nekom u budućnosti i studirati gitarski solo, ogorčeni glas pevača, ženski vokal koji se raspevava u jednoj impresivnoj numeri, gostovanje na saksofonu, preteći bas, nasnimljene zvuke iz prirode, te pomalo mistične poruke u tekstovima – i pokušaće da shvati dublji smisao. Koja je bila svrha rokenrola, čemu je sve to služilo? I