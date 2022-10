San o slobodi… na starom ćebetu

Komad Kao i sve slobodne devojke Tanje Šljivar imao je neuobičajeno dug put do domaće pozorišne scene jer je do sada izvođen u Italiji i u Nemačkoj. Postavka iz Dojčes teatra iz Berlina učestvovala je u takmičarskoj selekciji Sterijinog pozorja 2019. godine, o čemu možete čitati u “Vremenu” br. 1483. Verovatno nikada nećemo saznati zašto je bilo potrebno šest godina da ovaj komad stigne do naših pozorišta, ali eto, sad se konačno igra na Velikoj sceni Ateljea 212.

