Od spavanja do mesečarenja

Jednoga dana 26-godišnja Njujorčanka odluči da joj je dosta svega, da ovako više ne ide i da će zbog toga čitavu godinu provesti u odmoru i opuštanju – valja dodati da je finansijski sasvim zbrinuta, živi u udobnom stanu na Menhetnu, nema ni kuče ni mače (ima Trevora, doduše, osim kad ga nema), te ne mora da se bakće tričarijama poput zarađivanja novca ili brige bilo o kome – ali taj će odmor i to opuštanje biti, recimo to tako, malo radikalniji. Njena je odluka, naime, da go