Nepodnošljiva lakoća idiotskog čitanja

Lavina hejtova ponovo se sručila na Olgu Tokarčuk. Prvi put to se desilo 2015, kada je najveću poljsku književnu nagradu NIKE dobila za roman Knjige Jakovljeve – autorka je tada izjavila da joj se čini da su Poljaci izmislili istoriju Poljske kao tolerantne zemlje i da bi trebalo da se preispitaju i pokušaju da je ponovo napišu, ne skrivajući strašne stvari koje su radili kao kolonizatori, nacionalna većina koja je gušila manjine, kao vlasnici robova i ubice Jevreja. Tada se na nju ustremila desnica, do književnice su stizale i pretnje smrću, stvar je dospela čak do suda. Ovog puta njena izjava prouzrokovala je poplavu osuda i ogorčenih komentara iz pravca levice, iz krugova budnih i osetljivih čuvara političke korektnosti. Na nedavno završenom književnom festivalu “Književne planine” u donjošleskom gradiću Nova Ruda, festivalu koji je sama pokrenula pre nekoliko godina, održana je i promocija njenog najnovijeg romana “Empuzion”. Kompletan program književnih susreta bio je dostupan na društvenim mrežama, i svaki događaj mogućno je bilo pogledati onlajn. Pa ipak, samo jedna rečenica prolomila se društvenim mrežama i izazvala spektakularnu medijsku buru. Izgleda da u funkcionisanju tog opštedostupnog poligona za potkusurivanje (što društvene mreže jesu), važi ista matrica i u Poljskoj, i kod nas u Srbiji, i uopšte svuda. Kšištof Varga, pisac, kritičar i feljtonista koji je, takođe kao javna ličnost, do sada držao uglavnom opozitni stav spram Tokarčuk glede njene književnosti i njenih tekstova, ovog puta stavio se na njenu stranu. Tekst je objavljen u poljskom “Njusviku” 30. jula 2022.

M. M.