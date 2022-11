Meka moć jugoatlantide

Panoramski pogled na ovu grupu stvarao je u posmatračima dirljiv osećaj siromaštva. A tu su i stvari koje filmska traka nije u stanju da zabeleži, kao što je miris mladog znoja, koji se mešao s jeftinim dezodoransom ili jeftinim parfemom izdašno poprskanim po majicama i košuljama, po vratu i grudima, ispod pazuha, pa čak i po intimnim delovima tela (devojke to rade). Ali uprkos svemu osećala se neka nezaustavljiva radost, kao dugo iščekivana tupa i beskrajna želja koja je oživljavala ovaj, inače izlizani dekor.

Kada razmišljam danas o mojoj generaciji, jednoj od poslednjih jugoslovenskih, ili bar o onom njenom delu koji je spadao u tzv. urbanu srednju klasu, ponekad mi se čini da smo proveli mladost kriveći vratove prema zapadu i Zapadu. S našeg stanovišta, Jugoslavija nije bila Zapad, i to joj je bila glavna mana. Doduše, nije bila ni onaj pravi, užasni Istok, i to joj je bila glavna vrlina, ali to se nekako podrazumevalo i nismo mnogo mislili o tome.

Danas je ovo naše