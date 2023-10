Leti, leti – traktorče!

Kad si dovoljno star da na ulazu obezbeđenje više neće ni da te pretresa, to valjda znači: a) masovne ubice su sve mlađe, b) možda si od srećnika koji Let 3 znaju još dok su bili Let 2. Kako god, nekoliko stotina tvrdokornih/dugoročnih sledbenika Leta 3 okupilo se na ovom klupskom nastupu koji je bio zakazan još za maj, pa odgođen zbog masovnih ubistava u OŠ “Ribnikar” i kod Mladenovca. (Zbog čega?! Ne čujem Vas dobro! – AVlast.)

