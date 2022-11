Legenda panka i folka

Nakon sedam knjiga poezije, proze i eseja Ahmed Burić je snimio prvi samostalni i to spoken word album Sin pustinje (Dallas 2022). Odakle je taj Ahmed Burić, to je teško reći jer je on velika posvuduša. Načelno je Sarajlija s Džidžikovca, podrijetlom iz Stoca, odrastao i u Mostaru, živio u Ljubljani, voli ga Beograd i Skoplje. Bavio se svačim, najčešće novinarstvom, koje mu je i danas profesija. Voli ljude, muziku i sve što je zabavno. Tomislav Brlek je za njega smislio zgodan slog