“Kiss the future” ili snaga kulturnog otpora

Sarajevo film festival otvoren je filmom Kiss the future, koji se bavi fenomenom kulture otpora u Sarajevu pod opsadom, kao i koncertom benda U2 koji se nakon Dejtonskog sporazuma održava u Sarajevu i na kom Bono izgovara čuveno: Kiss the future. Film govori o besmislu i strahoti opsade i životu koji se kroz nju probija.

Dokumentarni film Kiss the Future režirao je Nenad Čičin-Šain (The Time Being), a scenarista je Bil S. Karter (Miss Sarajevo), po ideji Čičin-Šaina i Kartera. Produ